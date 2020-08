Duro ataque a Koeman en Barcelona: "Me parece una falta de respeto despedir a un jugador por teléfono"

El chileno Manuel Pellegrini atacó este jueves la forma en como el nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, le comunicó a Luis Suárez que no entraba en sus planes para la siguiente temporada.

"Personalmente, no me parece correcto", comenzó diciendo el DT del Betis de la liga española en una entrevista para ESPN.



Y siguió: "Uno, como técnico, debe tener el convencimiento y la frontalidad de hablar cara a cara con el jugador y decirle que no continúa", aseguró Pellegrini.





Además, se puso de ejemplo en la misma situación: "Me ha tocado hacerlo muchas veces y duele, pero hacerlo por teléfono me parece una falta de respeto hacia los técnicos y hacia los jugadores", dijo.

Durante su carrera como entrenador, Pellegrini ha tenido que luchar con egos y vestuarios como el de Real Madrid o Manchester City.

¿Se va Bartomeu del Barcelona?

Barcelona vive horas tensas tras la decisión de Lionel Messi, el argentino ya informó al club que se quiere marchar para la temporada 2020/21.

Uno de los problemas por los cuales la 'Pulga' toma esta determinación es Josep María Bartomeu. Ahora la TV3 y diario Sport informan que el presidente del Barca estaría dispuesto a dejar al conjunto culé solo de la siguiente forma.



El máximo mandatario daría un paso al costado solo en caso de que Messi diga públicamente que él es el problema para su continuidad en Barcelona.