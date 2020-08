Lewandowski abre el debate: confiesa que debió ganar el Balón de Oro y sabía que iban a golear al Barcelona

El delantero Robert Lewandowski es sin dudas el mejor '9' de la actualidad tras conquistar su primera Liga de Campeones con el Bayern Múnich y acabar dicha competición como el máximo goleador con 15 tantos.

El contrato que Lewandowski tenía que firmar con el Real Madrid

Además, el polaco fue campeón en la Bundesliga y levantó la Copa de Alemania, donde también fue el jugador con más goles (34 y 6, respectivamente). El ariete de 32 años logró un récord que no existía en el fútbol: ganar el triplete y siendo el máximo anotador de los tres torneos.

En una entrevista con el el diario de su país Onet, 'Lewi' no dudó al ser consultado sobre a quién se le debería entregar el Balón de Oro. ''Me lo deberían dar a mí. Ganamos todo lo que se podía ganar, fui el que más goles marcó en todas las competiciones. Pienso que si un jugador consigue tanto, debería ganar ese premio'', expresó.

De este modo, el atacante se puso por encima de Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y sus compañeros de equipo Manuel Neuer y Thomas Muller. Hasta el momento Robert nunca pudo quedar entre los tres finalistas de este galardón.

Los cinco mejores delanteros del mundo, según Lewandowski

Cabe recordar que por primera vez desde 1956, la revista France Football no entregará el Balón de Oro debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que afecta a gran parte del planeta y que contribuyó para que varias ligas no se desarrollaran con normalidad.

Sobre su futuro

''He dicho en varias ocasiones que este no va a ser mi último contrato con el Bayern Munich, aunque 2023 es una fecha bastante lejana aún. Quiero seguir jugando al máximo nivel por muchos años más y no tengo ningún miedo en cuanto a mi físico o mi salud. Estoy en el mejor club de Europa y solo espero que nada cambie al respecto'', explicó Lewandowski, aclarando que no piensa moverse del conjunto alemán.

La mujer más poderosa del Bayern y la mente maestra detrás de la Champions

El goleador también manifestó la confianza que tenían los dirigidos por su entrenador Hans-Dieter Flick en la antesala al compromiso ante el Barcelona, por los cuartos de final de Champions. ''Antes del partido sabíamos que ganaríamos. Algunos incluso dijeron que sería 5-1, pero 8-2 es un resultado diferente'', cerró.