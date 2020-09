El equipo lo hace oficial: El primer "pretendiente" que descarta el fichaje de Messi

El futuro de Lionel Messi se puede definir en las próximas horas. De momento, el Barcelona y Jorge Messi, papá y representante del futbolista argentino, ha viajado ya a España para negociar.

Leo se mantiene firme en su postura de salir del Barcelona, mientras que Bartomeu dice que deben pagar los 700 millones de euros de la cláusula de rescisión para poder abandonar la institución.

Mañana hay reunión entre ambas partes para negociar. Ahora bien, está la otra parte de los equipos que buscan fichar a Messi.

Uno de los grandes "pretendientes" se ha pronunciado públicamente y ha confirmado que no van a buscar fichar a Messi, nos referimos al Inter de Milán.

Piero Ausilio, director deportivo del Inter de Milán, ha dejado claro la situación de Leo Messi y una posible contratación.

"No vamos a fichar a Leo Messi. Ni siquiera sé de dónde vienen estos locos rumores", dijo Piero Ausilio en declaraciones a Sky Sport.

"No hay nada y ni siquiera sé de dónde pueden venir este tipo de pensamientos. Si hablamos de él como jugador, no hay club en el mundo que no quiera tenerlo en el equipo. Luego está la realidad", sentencia Ausilio.

Y agrega: "Debemos hacer un mercado cuidadoso y prudente, que debe programarse a través de lo que son sobre todo ventas. Hablando del mercado de fichajes, incluso nombres altisonantes y exigentes… Sabemos lo que tenemos que hacer y a través de las salidas también conseguimos jugadores. Esta es la realidad, nos guste o no. Siempre lo hemos tenido claro".



El director deportivo del Inter de Milán desmiente que van a buscar fichar a Messi.

La prensa italiana especuló en su momento en que el Inter de Milán le iba a ofrecer un contrato de cuatro temporadas y 260 millones de euros en salario. Pero finalmente, todo quedó en rumor.

UN CLARO MENSAJE AL BARCELONA

Por otra parte, el director deportivo del Inter de Milán ha descartado al cien por ciento la salida de Lautaro Martínez, pretendido por el FC Barcelona.

"Nunca iniciamos conversaciones oficiales con el Barcelona por Lautaro Martínez. El día después de que expiró la cláusula de rescisión lo consideramos fuera del mercado. Se acabó", expresó Piero Ausilio.

Bartomeu había confesado hace unas semanas que sí estaban interesados en Lautaro, pero por lo que se dice, el argentino seguirá una temporada más con el Inter.

MESSI Y EL CITY

De momento, se mantiene el Manchester City como el gran candidato para fichar a Messi, aunque hoy Mundo Deportivo sorprendió con una información.

Destacaron que Pep Guardiola le recomendó a Messi quedarse en el Barcelona y retirarse en el Camp Nou. A esto se le suma el hecho de que si Leo no sale gratis, el Manchester City no va a poder ficharlo.

Los otros clubes que suenan como posible destino del "10" son el PSG, Juventus y Manchester United.