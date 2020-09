Gareth Bale abre la guerra: "He intentado salir del Real Madrid, pero el club pone las cosas muy difíciles"

Gareth Bale ha dejado el anonimato y rompe el silencio en entrevista concedida a Sky Sports desde la concentración de la Selección de Gales. El futbolista asegura que si no ha salido del Real Madrid es porque el club se lo ha impedido.

"No lo sé, estoy en manos del club, pero ponen las cosas muy difíciles para ser sinceros", comenzó contanto el jugador.



El galés ha explicado cómo el Madrid no facilitó su salida en el pasado mercado estival: "Yo intenté marcharme el año pasado y el club lo bloqueó todo hasta el último segundo. Yo quiero jugar al fútbol, estoy motivado para hacerlo, pero es el club el que lo controla todo".





A sus 31 años, Bale incide en la "buena forma" que mantiene. Además, el extremo asevera que tiene "mucho que dar" todavía. Su objetivo es tener minutos lejos de la capital de España y uno de sus destinos fetiche es Inglaterra: "Si se da la opción de volver a la Premier es algo que miraré seguro. Estamos en periodo de fichajes y el tiempo lo dirá. Es una decisión que está en manos del club".



Preguntado sobre las diferencias entre Gales y el Madrid, Bale se mostró tajante y claro: "Cuando vengo aquí me siento muy feliz, muy cómodo, me siento bienvenido. Lo que se diga en Madrid no me afecta, sinceramente, tengo experiencia en lidiar con eso", apuntó.





Bale se siente en edad y condiciones para demostrar que tiene nivel y competir al máximo. "Tengo 31 años y estoy en buena forma. Yo quiero jugar al fútbol, estoy motivado para hacerlo, pero es el club el que lo controla todo. Yo tengo contrato y debo esperar a ver qué sucede", indicó.