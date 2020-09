Otro giro sorpresivo: En Argentina aseguran que Messi se quedaría en el FC Barcelona

La reunión entre el FC Barcelona y el padre y los representantes de Lionel Messi, que desea abandonar el club, terminó sin acuerdo entre las dos partes, informó la prensa especializada española este miércoles.

Según los medios, los dirigentes del club español y el clan Messi se reunieron durante más de dos horas este miércoles por la tarde, pero las dos partes siguieron firmes en sus posiciones: los representantes de Messi quieren negociar una salida inmediata, pero el Barcelona mantiene que la 'Pulga' tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021.

"La primera reunión (Josep Maria) Bartomeu-Jorge Messi (padre del futbolista) terminó sin acuerdo", tituló este miércoles el diario deportivo catalán Mundo Deportivo en su página web, mientras que Marca, diario más vendido de España, afirmaba que "el Barça no negocia la salida de 'Leo'".

Según la prensa deportiva española, las conversaciones continúan y podría producirse próximamente otra reunión entre el clan Messi (el padre y el hermano del futbolista) y la directiva del club, para intentar salir de la inmovilidad.

DESDE ARGENTINA

Ahora bien, solo han pasado unas cuantas horas desde esta primera reunión entre el Barcelona y los representantes de Messi, y desde TyC Sports anuncia un giro inesperado en el futuro del argentino.

“Hay un 90% de opciones de que Messi siga en Barcelona. Este jueves tendrá una decisión definitiva”, ha asegurado el periodista Martín Arévalo de TyC Sports.

Hay que mencionar que este mismo periodista fue quien informó del burofax enviado por Messi al Barça el 25 de agosto pidiendo la rescisión inmediata del contrato.

“Messi está evaluando seriamente quedarse en Barcelona hasta 2021 e irse por la puerta grande al finalizar su contrato”, agrega el comunicado de TyC Sports.

Asimismo, en sus redes sociales ha añadido algunos detalles importantes, como que este jueves se puede definir todo en el caso Messi-Barcelona.

“Este jueves define Leo Messi. Pero hay un nuevo escenario: existen chances concretas de que el mejor del mundo siga hasta junio de 2021 y cumpla su contrato. A esta altura lo está evaluando. Los dirigentes le pidieron por favor que se quede. Leo resolverá en breve. Y comunicará. Veremos cómo termina”.

LO QUE DIJO SU PADRE

Unas horas antes de esta reunión que hubo hoy con Bartomeu, Jorge Messi declaró a la prensa que sería "difícil" para su hijo permanecer en el Barcelona.

Preguntado sobre las opciones de que su hijo se marche al Manchester City, Jorge Messi dijo: "No sé. No hay nada todavía. No hablé con Pep (Guardiola), no he hablado con nadie", despejó el padre del astro argentino, perseguido durante toda la jornada en Barcelona por los periodistas.