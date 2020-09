La frustrada marcha de Messi del Barcelona "no fue una preocupación seria", dice el presidente de La Liga

El presidente de la Liga española, Javier Tebas, afirmó que no llegó a preocuparse seriamente por el impacto en el campeonato español de una eventual marcha de Leo Messi del FC Barcelona este verano.



El organismo presidido por Tebas había intervenido las semanas previas para ratificar que la cláusula de rescisión vigente del jugador argentino era de 700 millones.



Preguntado este lunes si la marcha de Messi supuso un problema serio para él, Tebas respondió: "Una preocupación seria, no. Una preocupación, sí".



"Siempre queremos tener a Leo con nosotros. Lo he dicho muchas veces, es el mejor jugador de la historia y, como presidente de La Liga, me gustaría que terminase sus años en esta competición".

LA LIGA, POR ENCIMA DE LOS JUGADORES

"LaLiga como institución y como marca debe estar por encima de los jugadores y de los clubes", añadió Javier Tebas.



"Pero nos generó preocupación, porque en Messi se resumen 20 años de historia de la Liga, y queríamos tenerlo con nosotros y no en otra competición".



Tebas afirmó asimismo que la marcha de Lionel Messi no afectaría los ingresos de La Liga. "No lo creo porque ya tenemos vendidos el 90% de los derechos para las próximas cuatro temporadas".



La edición 2020/2021 de LaLiga comienza el viernes, con el Granada contra el Athletic Club.



Pero esta primera fecha el fin de semana no verá los partidos del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid y del Sevilla.



Los cuatro gozarán de más tiempo de vacaciones luego de su participación en la 'Final 8' de la Champions y de la Europa League.





Todos los partidos, por el momento, se disputarán sin la presencia de aficionados en los estadios.



LaLiga confiaba que los estadios pudieran abrir sus puertas para un pequeño porcentaje de su capacidad en el mes de septiembre, pero esos planes están aparcados por el momento.



"Es una pregunta difícil porque no depende de La Liga", afirmó Tebas. "Creo que ver los estadios como antes sólo puede pasar por una vacuna", contra el coronavirus, señaló el dirigente.



En lo puramente deportivo, el jerarca del fútbol de España vaticinó que será una temporada "de sorpresas". "Los grandes clubes están sufriendo las consecuencias de la crisis, mientras que los no tan grandes, que dependen más de los ingresos televisivos, pueden hacer mejores fichajes y hacer la liga más igualada".