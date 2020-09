Zidane ya no lo quiere: Real Madrid pagará la mitad del sueldo a Gareth Bale para que se vaya

Gareth Bale sigue siendo una pesadilla para Zidane y el Real Madrid. El galés ya no entra en los planes del club para la temporada 2020-21, pero siguen sin poder venderlo.

Ante este panorama, el club blanco ha decidido cambiar de estrategia con el único objetivo de sacar a Gareth Bale.

Según informa The Telegraph, el Real Madrid va a dejar ir gratis a Bale, incluso se ofrece a pagar la mitad de su salario aunque se vaya a otro club.

El destino de Bale sería la Premier League de Inglaterra. Hay dos equipos que suenan y son el Manchester United y el Tottenham de Mourinho.

Real Madrid busca bajar el gasto económico que supone pagarle a un jugador que no cuenta para nada. De hecho, Bale no ha saltado al campo en su primer entrenamiento de la temporada con el Madrid alegando un golpe en la rodilla jugando con la selección de Gales.

Bale se había convertido en el jugador más caro de la historia cuando el Real Madrid lo fichó procedente del Tottenham por más de 110 millones de euros en 2013.

Ganó dos ligas y cuatro Champions con los españoles, pero su actitud fue a menudo criticada.

La versión que dio Bale

El delantero galés Gareth Bale se quejó el pasado jueves de que su club, el Real Madrid, en el que no juega apenas y al que quiere dejar, le pone trabas para marcharse.

Con 48 minutos de juego en los doce partidos disputados por los 'merengues' después del confinamiento, y tras haber rechazado estar en el grupo para jugar el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra Manchester City, Bale no parece entrar en los planes de Zinédine Zidane y no quiere seguir en el Bernabéu, pese a los dos años de contrato que le quedan.

El jugador de 31 años estuvo cerca de fichar por el club chino Jiangsu Sunin en 2019.

"Intenté dejar el club el año pasado, pero bloquearon todo en el último momento", se quejó el jugador en entrevista a Sky Sports.

"Era un proyecto que me motivaba pero que no se concretó", añadió, revelando que había "tenido otras ocasiones donde hemos intentado partir, pero el club no lo autorizó".

"Todo está en las manos del club. Ponen las cosas muy difíciles, honestamente", completó, fatalista.

Real Madrid lanza una versión, pero Bale otra. Lo que sí queda claro es que Zidane ya no lo quiere.