Crespo 'dispara' contra el padre de Messi: ''Le hizo falta un profesional al lado para irse del Barcelona''

A pesar de que Messi finalmente se incorporó esta semana a los entrenamientos del Barcelona, su intento de salida sigue dejando reacciones por todo el mundo y esta vez fue su compatriota Hernán Crespo quien se animó a hablar sobre lo que sufrió el delantero este último mes con el equipo azulgrana.

En una entrevista con Líbero de TyC Sports, el ahora técnico de Defensa y Justicia asegura que si Leo hubiese tenido un profesional a su lado, posiblemente habría evitado la crisis con Bartomeu y el resto de la directiva.

''Acá el tema también con toda esta situación es que... con todo respeto a Jorge Messi (padre y agente de Messi), me parece que en estas circunstancias necesitas a un profesional al lado. No es lo mismo que hable un agente, es decir, alguien profesional, que tu padre. El representante no va a tener en cuenta el tema familiar... uno necesita en estos casos a un profesional'', explicó Crespo.

El todavía capitán se venía planteando su fuga del Barcelona hace un año y sobre esta situación, el exdelantero dijo lo siguiente: ''Hay cosas que hay que solucionarlas antes de que exploten, no ahora. No le quiero quitar méritos a Jorge Messi, pero posiblemente otros sí podían haber manejado el tema con anterioridad''.

Por último añadió que ''no sé cuántas veces se sentó a hablar con un contrato en conflicto... renovarle a Leo en el Barcelona es simple, no hace falta tanta experiencia, el tema es cuando pasa algo así, que pasó''.

Messi continuará jugando una temporada más en el Barcelona, ya que todavía tiene un año de contrato, pero a partir del próximo mes de enero es libre de negociar con cualquier otro equipo si mantiene el deseo de querer abandonar el Camp Nou.