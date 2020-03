Hernán Crespo y las tres veces que estuvo cerca de fichar por el Real Madrid

Hernán Crespo, delantero legendario del Parma, Lazio, Inter, Milan y Chelsea ha sorprendido en una entrevista a The Tactical Room, donde reveló las oportunidades en las que estuvo cerca de fichar por el Real Madrid.

La primera fue cuando militaba en el Lazio, tras dejar el Parma, pero el Real Madrid eligió a otro delantero.

"En 2002 jugaba en Lazio y era Ronaldo o yo para ir al Real Madrid. Llevaron a Ronaldo y fui a reemplazarlo al Inter. Si Ronaldo se hubiera quedado en el Inter yo habría fichado por el Real Madrid", detalló el actual técnico del Banfield argentino.



La segunda vez fue siete años después. El problema, en este caso, estuvo en la duración del contrato. Ramón Calderón, entonces presidente del Real Madrid, estaba cumpliendo su último año al mando del equipo español y el club estaba en un momento delicado.

Hernán Crespo dirige al Banfield de la Superliga Argentina.



"La segunda fue en enero de 2009, la primera temporada de José Mourinho en el Inter. Me vino a buscar el Real Madrid, pero me hacían un contrato solo por seis meses porque tenían elecciones. No acepté", recordó.



La última vez, según detalló Crespo, fue para llegar al banquillo, pero como asistente del italiano Carlo Ancelotti.

"No trabajé para el PSG, sino para Ancelotti. Yo miraba los partidos, hacía informes y le daba mi visión del equipo. Lo hacía muchas veces viendo los partidos por televisión en casa. La idea era que fuera su ayudante en el Real Madrid, lo habíamos charlado, pero Florentino Pérez quería poner a Zidane en ese lugar y digamos que acertó", cerró diciendo.