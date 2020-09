Presidente del Lyon lo aclara: ''Bartomeu me dijo que no podían hacer una oferta por Depay''

Luego de que la prensa deportiva de Países Bajos publicara que el Barcelona ya tendría amarrado a Memphis Depay, el presidente del Lyon se pronunció al respecto y confirmó que el delantero no se moverá del club francés.

Las informaciones detallaban que el equipo catalán habría alcanzado un acuerdo con Depay por 25 millones de euros más 5 opcionales, pero el dirigente utilizó su cuenta oficial de Twitter para desmentir sobre dicha operación.

''El presidente del Barça (Josep Maria Bartomeu) me dijo el domingo que no estaban sufriendo mucho por la crisis del Covid y no tenía posibilidad de hacer una oferta por Memphis'', escribió Jean Michel Aulas, desvelando que mantuvo una plática con el mandamás azulgrana.







El diario neerlandés De Telegraaf había asegurado el lunes por la noche que Depay (26 años) ya estaba fichado por el Barcelona y que podría ser presentado esta misma semana.

Depay se pronuncia sobre el interés del Barcelona

La citada fuente insistía en que el ariete del Lyon era una de las ''grandes prioridades'' de Ronald Koeman para su proyecto ante la eventual salida de Luis Suárez.

Sin embargo, el propio presidente del equipo galo confirmó que el Barcelona no estaba contemplando ofertar por del delantero.