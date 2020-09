Neymar y Cesc Fábregas también critican al Barcelona por lo que hicieron con Luis Suárez

La polémica salida de Luis Suárez del FC Barcelona rumbo al Atlético de Madrid sin duda ha sido de gran impacto e inesperado para muchos.

Hoy, Lionel Messi se despidió de Suárez con un mensaje en las redes sociales, donde lanzó a la vez un dardo a la directiva azulgrana por lo que hicieron.

"Te merecías que te despida como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiente cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a estas alturas ya no me sorprende nada", fueron las palabras de Messi en Instagram.

Lo que nadie se imaginó es que al instante otros jugadores que pasaron por el Barcelona también se unieran a las críticas que hizo Messi contra la directiva.

El primero en hacerlo fue Neymar, jugador del PSG y ex del Barcelona. El brasileño dejó un mensaje en la misma publicación que hizo Messi.

“Increíble cómo hacen las cosas”, ha escrito el brasileño, Neymar, en la publicación de su amigo, Leo Messi.



También Cesc Fàbregas, hoy en el Mónaco, ha expresado su opinión al respecto. Sin palabra alguna, sólo con un icono repetido cuatro veces: el de un aplauso al mensaje escrito por Messi y a la respuesta de Neymar.

Por su parte, Samuel Eto’o ha respondido: “Hijo, la elegancia no se compra. Cuidate y piensa en ti”.

EN CONFERENCIA

Tras el comentario que dejó Cesc Fábregas en el posteo de Messi, el exjugador del Barcelona habló en conferencia de prensa en Francia previo al partido de su equipo ante el Estrasburgo.

“Entiendo que estas son cosas que tienen que pasar. Los jugadores de la generación del 86, 87, nos hacemos un poquito mayores... tenemos una edad y el Barça necesita jugadores ‘top top’. Pero las cosas podrían haberse hecho de otra forma. Estamos hablando de jugadores que se han dejado la vida por el Barça que son ídolos, leyendas, que han ganado títulos... Y las cosas podrían haberse hecho de otra forma, sobre todo en el trato, en el respeto al jugador”, ha explicado.

Y agregó Cesc Fábregas: "Estoy triste porque son amigos míos, sé lo que aman al Barcelona y lo que han dado al Barça y porque el fútbol no es sólo lo que vemos en el campo, son muchas otras cosas, detrás de un jugador siempre hay una persona. Son momentos difíciles para el club, pronto creo que van a cambiar muchas cosas, dentro de unos meses (en alusión a las elecciones a la presidencia del Barça), y esperemos que todo vaya a mejor y que el club vuelva a estar en lo más alto, que es lo que todos queremos”.