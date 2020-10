Courtois tilda de piscinero a Kun Agüero a través de un directo por Among Us

Thibaut Courtois compartió una partida de Among Us junto a Sergio Agüero y Ibai Llanos que más tarde se terminó viralizando en las redes sociales.

Resultó que el guardameta belga tildó de piscinero al delantero argentino en medio de la transmisión.

“Si tú sabes mentir muy bien, si siempre te tiras dentro del área y te pitan penalti”, dijo entre risas.

Kun no se contuvo y le respondió. “Escúchame vos, gilipollas. No me hagas calentar, que cuando te juegue en contra te meto un gol y te lo grito en la cara ”.

