Koeman se pronuncia sobre el rendimiento de Messi y da respuesta al mal momento de Griezmann

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, afirmó este lunes no tener "ninguna duda sobre el rendimiento" de Messi, aunque admitió que "puede ser mejor" en este inicio de temporada.

"No tengo ninguna duda sobre su rendimiento y vamos a verlo en los próximos partidos, estoy seguro", dijo Koeman en la rueda de prensa previa al partido de 'Champions' contra el Ferencvaros húngaro del martes.



Messi apenas lleva un gol de penal en cuatro partidos desde el inicio del campeonato, pero el técnico azulgrana no se muestra preocupado.



"Puede ser en estos momentos que el rendimiento puede ser mejor, pero viendo al jugador día a día, está feliz, entrenando bien, concentrado y quiere jugar y ser el capitán del equipo", dijo Koeman.

"En ese sentido no tengo ninguna queja", afirmó el técnico holandés, que también apuntó a "un poco de mala suerte" en jugadas de Messi que no acabaron en gol, como su disparo al palo el sábado ante el Getafe en Liga (derrota 1-0).



Koeman afirmó no estar tampoco preocupado por una eventual falta de gol después de no haber podido fichar a Memphis Depay en la última ventana de traspasos.



"No estoy preocupado, tenemos suficiente calidad arriba para marcar", dijo, recordando que "hemos jugado cuatro partidos y hemos marcado ocho goles".



El técnico también se refirió al delantero Antoine Griezmann, del que afirmó que "está trabajando bien".

"Podemos tener mas rendimiento arriba y Antoine es uno de ellos, él sabe su situación y lo único que puede hacer es trabajar mucho para cambiar esta situación y nada más", afirmó Koeman sobre el francés, que está teniendo un difícil inicio de temporada.



El Barça inicia el martes ante el Ferencvaros una nueva edición de la 'Champions', tras la sonada derrota 8-2 frente al Bayern de Múnich en cuartos de la pasada campaña y Koeman lo tiene claro.



"Queremos empezar con buen pie, ganando el partido y tener tranquilidad", afirmó el técnico azulgrana.



"Esperamos un partido complicado porque hoy en día no hay equipos flojos", añadió Koeman, que considera que el Ferencvaros "tiene mucho peligro arriba, le gusta tocar el balón y creo que podemos esperar un buen partido".