¿Por qué lo hizo? Ronald Koeman habla de su relación con Lionel Messi en el Barcelona

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, se mostró feliz por la victoria 2-0 sobre la Juventus este miércoles en Champions League, pero admitió que su equipo tuvo que "sentenciar mucho antes".



"Hemos hecho un gran partido contra un equipo fuerte, hemos hecho nuestro fútbol, hemos creado ocasiones, creo que hemos tenido que sentenciar mucho antes, pero estoy muy contento con el carácter del equipo y una gran victoria", dijo Koeman tras el partido.



El técnico azulgrana se mostró convencido de que fue "el partido más completo hasta el día de hoy". "El equipo ha demostrado muchísima personalidad y es verdad que ha sido nuestro mejor partido", insistió.

ELOGIOS A GRIEZMANN Y SU RELACIÓN CON MESSI

Ronald Koeman elogió a Antoine Griezmann, del que dijo que tuvo "mala suerte" en sus ocasiones. "Para cualquier jugador cuando no tiene la suerte de su lado, lo que tiene que hacer es seguir trabajando, el gol llegará, no tengo duda", dijo el técnico azulgrana, que también afirmó que tiene una relación buena con Leo Messi.





"Mi relación con Leo nunca ha sido complicada, hemos hablado claramente siempre. Cuando Leo ha vuelto, ha hecho todo para que ganemos partidos", dijo Koeman, afirmando que "con él siempre creamos muchas oportunidades".



El técnico azulgrana no ve que vaya a cambiar su estatus por la dimisión el martes del presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu.



"Si cambia algo en mi situación, me lo tienen que decir. Trabajo como entrenador y queremos sacar los mejores resultados. Trabajar bien y hacer nuestro juego, ponemos la energía en nuestro trabajo, las cosas extradeportivas ya veremos", dijo.



"Cada uno piensa lo que quiere de cosas que han pasado. El equipo ha demostrado que no nos ha afectado (la dimisión de Bartomeu), si nos hubiera afectado no hubiéramos podido hacer un partido como hemos hecho hoy", añadió Koeman.