Las repudiables críticas de Peter Shilton, exportero inglés, a Maradona por "la mano de Dios"

¿Quién no recuerda a Peter Shilton? Fue el portero de la selección de Inglaterra durante el Mundial de México 1986, quien quedó marcado por "la mano de Dios".

Diego Maradona le marcó un gol al exportero inglés en dicha copa del mundo con la mano, imagen que quedó en la historia.

Ver: Sebastián Verón, enemigo público de Maradona, se despide de él en redes

Peter Shilton al parecer no ha perdonado a Diego Maradona por "hacer trampa" y recientemente ha metido la pata.

El exguardameta ha lanzado unas inoportunas críticas a Maradona, y solo horas después de su fallecimiento, lo que ha provocado controversia en las redes sociales.

“Diego Maradona had greatness, but no sportsmanship (Diego Maradona tuvo grandeza, pero no deportividad)”. fue el mensaje que puso en su cuenta de Twitter.

Y añadió: “Estaré en GMB mañana por la mañana hablando de Maradona, junto a una entrevista con el diario Daily Mail. Gracias por los miles de mensajes que he recibido esta tarde”.

Muchos han criticado a Peter Shilton por aprovechar la muerte de Maradona para promocionar un artículo en un medio inglés.

LO QUE DIJO EN LA ENTREVISTA

Peter Shilton volvió a hablar de lo ocurrido en el Mundial de México 1986 y no dudó en volver a criticar lo que hizo Maradona.

Además: Así dan el último adiós a Diego Maradona (fotos)

“Tuvo grandeza pero no espíritu deportivo, es el mejor jugador al que me enfrentara jamás, pero nunca se disculpó por su acción”, expresó sobre la inolvidable mano de Dios.



Shilton quedó marcado por aquella "mano de Dios" de Maradona.

Shilton afirmó en dicho medio que “me entristece su muerte, a una edad tan temprana, pienso en estos momentos en su familia”.