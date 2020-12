Rodrygo está roto: Real Madrid comunica el tiempo que estará de baja la estrella brasileña

Real Madrid, mediante comunicado oficial informó sobre la lesión de Rodrygo Goes, extremo que estaba en un momento con el equipo merengue.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular con afectación del tendón en el bíceps femoral derecho", dice el parte médico.



Rodrygo se rompió en el partido ante Granada tras una carrera con Dimitri Foulquier donde terminó cayendo al suelo con problemas musculares. Ese día en su lugar entró Marco Asensio.





Ahora bien, el club no anuncia el tiempo de baja, pero diario Marca asegura que serán tres meses en los que el brasileño estará fuera de las canchas.

NAVIDAD EN MULETAS

Rodrygo celebró la navidad con muletas, el brasileño no puede apoyar bien su pie y tiene que ser ayudado. Por ahora la lesión del carioca no es para quirófano.



Ahora Zidane, que no tenía lesionados tiene que pensar en su reemplazo y Hazard, Lucas, Asensio o Vinícius pueden ser la solución.