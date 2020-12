Messi elige a los mejores entrenadores que lo han dirigido en el FC Barcelona

Sigue saliendo adelantos de la entrevista de Jordi Évole de la Sexta a Lionel Messi, estrella del FC Barcelona, misma que saldrá publicada este domingo.

Leo Messi habló de sus planes a futuro y también sobre cómo han sido estos primeros meses en el Barcelona, luego de haber anunciado que quería salir.

Ahora bien, se ha adelantado una parte de la entrevista donde Messi elige al mejor entrenador que ha tenido en el Barcelona. Aunque esta vez mencionó a dos.

Messi se rinde sin ninguna duda ante Pep Guardiola y Luis Enrique.

"Pep tiene algo especial, te hace ver las cosas de una manera: cómo preparaba los encuentros, defensivamente, cómo atacar... te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar. Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguido hizo que yo creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica que me enseñaron ellos", confesó.

Hay que recordar que Pep Guardiola dirigió a Messi desde 2008 hasta 2012 y lograron conquistar un total de 14 títulos. Sin duda, la mejor etapa del Barcelona.



Messi y Pep Guardiola lo ganaron todo con la camisa del Barcelona.

DUROS MOMENTOS

Muy claro ha dejado Messi que los últimos meses en el Barcelona han sido muy complicados para él.

"Hoy por hoy estoy bien. Es verdad que lo pasé muy mal en verano. Venía de antes. Lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada, el burofax y todo eso... Después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada, pero hoy por hoy estoy bien. Me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado. Sé que la entidad está pasando por un momento complicado, a nivel de club y de equipo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona pero estoy con ganas", ha comentado Leo Messi.

Una de las últimas frases que había lanzando Messi en esta entrevista, fue sobre su deseo de pasar más desapercibido.

"Soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero hay veces que me gustaría ser anónimo. Me gustaría poder disfrutar de ir a un mercadillo, a un cine o a un restaurante, sobre todo cuando estoy con mis hijos", dijo.