''¡Árbitro, 4-0, ya!'': el gran gesto de Casillas que hizo ganarse el total respeto de Buffon

'Colgar las alas', la serie documental que narra la historia de Iker Casillas estrenó su último capítulo este viernes y en el episodio se dio a conocer cómo el exportero español se ganó totalmente la admiración y respeto de Gianluigi Buffon.

Todo se remonta al año 2012, cuando 'La Roja' venció en la final de la Eurocopa a Italia por el abultado marcador de 4-0 en el Estadio Olímpico de Kiev (Ucrania).

Aquel recordado partido significó el tercer título para los españoles, pero la anécdota queda con Casillas pidiendo máximo respeto por el rival a pesar de la goleada.

David Silva había abierto el marcador al minuto 14 y antes del descanso, al 41, Jordi Alba anotaría la segunda diana de la noche. Los otros dos tantos llegarían al 84 gracias a Fernando Torres y Juan Mata meció las redes al 88 para el definitivo 4-0.

Cuando el encuentro estaba a punto de finalizar, Iker se dirigió a uno de los jueces. ''¡Árbitro! ¡árbitro! Respeto para ellos, respeto para Italia. 4-0, ya'', decía el exarquero, avisando de que no dieran tiempo de descuento porque todo ya estaba resuelto.

''No he visto la imagen, pero conozco la anécdota. No hace otra cosa que aumentar su grandeza como persona'', dijo Buffon tras conocer el bonito gesto de su colega.

Una vez finalizado el partido, el italiano buscó a Casillas para darle un abrazo y felicitarlo por la contundente y merecida victoria.