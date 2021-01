Bombazo de Florentino: Real Madrid está por cerrar el fichaje de David Alaba

El Real Madrid de España toma la delantera por David Alaba. El equipo de don Florentino Pérez, en una jugada maestra, está por atar por completo el fichaje del austríaco del Bayern Munich.

Alaba, que finaliza contrato en junio del 2021 con los bávaros, llegaría ese mismo mes a la casa blanca y lo haría como agente libre; ya hay negociaciones avanzadas, aduce Marca.

El defensa polifuncional ya es libre para negociar con cualquier otro club, si bien es cierto que el equipo alemán ya le había autorizado a hablar con otros equipos una vez que el austriaco no aceptó la última oferta de renovación que le pusieron encima de la mesa y que según The Athletic rondaba los 200.000 euros a la semana.

"Tuvimos muchas conversaciones. El objetivo siempre fue extender el contrato. Hubo una reunión final y una propuesta con fecha límite en octubre. Nuestra oferta no fue aceptada y nuestro presidente la retiró. No ha habido nuevas conversaciones desde entonces. Para ser honesto, hemos dado muchos pasos hacia su agente (Pini Zahavi) y su padre. Hemos puesto todo lo posible en la balanza. Solo tenía que aceptar, pero no ha sido así", dijo Karl-Heinz Rummennigge a finales de noviembre, dando por terminadas las conversaciones.

David Alaba, de 28 años, firmaría un contrato con el Real Madrid por las próximas cuatro temporadas y su sueldo rondará los 10 millones de euros por temporada. Así, el deseo de ambas partes se hará realidad, pues el jugador ya se había ofrecido al conjunto blanco hace unas temporadas atrás.