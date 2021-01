Liga de España: Real Madrid manda a Kubo al Getafe tras su breve paso por el Villarreal

Takefusa Kubo ya es nuevo jugador del Getafe, el japonés dejó las filas del Villarreal y el Real Madrid oficializó su préstamo hasta el final de temporada.

Los tres equipos llegaron a un acuerdo y el japonés tendrá su cuarta aventura en España, el joven de 19 años es una de las grandes promesas del fútbol.

"El Real Madrid C. F. y el Getafe C. F. han acordado la cesión del jugador Takefusa Kubo hasta el final de esta temporada", dice el comunicado del conjunto merengue.



Kubo no tuvo su mejor rendimiento en el Villarreal, eso porque Unai Emery no le dio las oportunidades necesarias, en 19 partidos que jugó apenas pudo sumar 687 minutos.

Su único gol lo marcó ante el Sivasspor en la Europa League y ahora espera que en el equipo azulón recuperar el buen nivel que mostró la temporada pasada con el Mallorca.



Hace unos días, Unai Emery, DT de Kubo en el Villarreal se despidió del japonés: "Hablé con él hace dos días y le pregunté por las informaciones que llegan, si de verdad quiere quedarse o irse. Me confirmó que buscaba salida porque juega menos de lo que cree que tiene que jugar. Nosotros en ningún momento hemos dicho que queremos que salga. A partir de ahí busco a los jugadores que piensan en éél.Su comportamiento es bueno y cuando ha tenido la cabeza aquí nos ha ayudado".

Tras conseguir la cesión de Carles Aleñá del FC Barcelona, ahora Getafe se hace con el jugador del Real Madrid hasta el final de temporada.