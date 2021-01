La reacción de Pinto ante la inminente llegada de Reinaldo Rueda a la Selección de Colombia

Reinaldo Rueda estaría a pocos días de concretar su llegada al banquillo de la Selección de Colombia, en reemplazo de Carlos Queiroz, y Jorge Luis Pinto opinó sobre esta contratación, pidiendo a la directiva, medios, jugadores y aficionados que le brinden todo su apoyo a su compatriota y colega de 63 años.

Rueda y las negociaciones para tomar a la Selección de Colombia

Tras su paso fugaz por el fútbol de Asia, donde dirigió la Selección de Emiratos Árabes Unidos hasta finales de noviembre del año pasado, el santandereano reconoció que el reto de Rueda es grande, pero que los dirigentes deben respaldarlo ante las situaciones difíciles que se puedan presentar.

''El reto de Reinaldo Rueda, si lo confirman, me parece extraordinario. Es en este momento la mejor persona para dirigir a la Selección Colombia. Espero que los directivos respalden a Reinaldo, porque van a haber momentos muy difíciles'', afirmó para el programa Carrusel Deportivo de Caracol Radio.

El estratega de 68 años, quien en 2014, al mando de la Selección de Costa Rica, conquistó la mejor presentación de un técnico cafetero en un Mundial, tras llegar a cuartos de final de manera invicta y caer por penales ante Holanda, sabe más que nadie el compromiso que debe tener cada jugador para poder dar vuelta al momento complicado que pasa el equipo.

''Cuando no hay un grupo comprometido, no se llega a ninguna parte. Si todos quieren correr como quieran, no se llega a ningún lado. Es importante que los jugadores sean receptivos'', sostuvo.

Con ganas de volver a dirigir a Colombia

Sobre la posibilidad de que él fuera uno de los candidatos para convertirse en el nuevo entrenador, como inicialmente se rumoró luego de dejar su cargo en Emiratos Árabes, Pinto reconoció que el ''deseo existe'' para cualquiera de sus colegas.

Las 20 cosas de que debes saber sobre Reinaldo Rueda

''Cualquier colombiano tiene un gusto grande por ser el entrenador de la Selección, pero no es locura. Me parece que el momento es muy difícil e invito a todos los colombianos a que respaldemos a Reinaldo. Hay que mirar el concepto que quiere imponer Reinaldo y el modelo de juego que quiere'', concluyó.

Rueda, que fue mundialista con la Selección de Honduras en 2010 y luego con Ecuador en 2014, habría llegado a un acuerdo con la FCF y solo restaría concretar su desvinculación con el combinado de Chile. El entrenador llegaría al banquillo tricolor junto a Alexis Mendoza y Bernardo Redín, asistentes técnicos, y Carlos Eduardo Velasco y Gilberto Román, preparadores físicos.