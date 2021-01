¿Messi o Cristiano Ronaldo? Ozil responde quién es el mejor futbolista y confirma dónde le gustaría jugar

El mediocampista Mesut Ozil interactuó con sus seguidores a través de Twitter y se pronunció sobre su futuro luego de no entrar en los planes de Mikel Arteta en el Arsenal. El alemán acaba contrato el próximo mes de junio y asegura que todavía no piensa en el retiro.

''Seguro que seguiré jugando, hay dos países en los que me gustaría hacerlo: Turquía y Estados Unidos. Si lo hiciera en Turquía solo lo haría en el Fenerbahce'', respondió el futbolista a una de las preguntas de los aficionados.

''El Fenerbahce era el equipo turco que apoyaba de pequeño en Alemania. Cada turco-alemán apoya a uno cuando crece en Alemania. Es mi equipo, es como el Real Madrid de Turquía'', agregó el campeón del mundo.

Uno de los temas más polémicos en la carrera de Ozil fue su salida de la selección alemana. El jugador quiso desmentir cualquier arrepentimiento de haber vestido la camiseta teutona.

''Tengo grandes recuerdos de jugar con la selección, ganamos el Mundial de Brasil y fui parte de una gran época del fútbol alemán. Nunca diré que me arrepiento de jugar con Alemania. Se ha dicho mucho de cómo terminé, pero no me arrepiento de mi decisión'', explicó.

Además reveló que había recibido una carta de la Federación Alemana, en nombre de su presidente, Fritz Keller, abordando todos los problemas que sucedieron en aquel momento.

¿Cristiano o Messi?

Por otro lado, luego de ser compañero de Cristiano Ronaldo durante su etapa por el Real Madrid y enfrentar a Messi en varios Clásicos, Ozil fue preguntado sobre quién es el mejor futbolista de la actualidad.

''Messi ha demostrado ser uno de los mejores en España, pero Cristiano fue el mejor en cada país donde jugó'', sentenció el zurdo.

Sergio Ramos fue otro de sus grandes compañeros y le consultaron si era el mejor defensor de todos los tiempos. ''Sí, ha sido un clase mundial durante más de una década y se ha convertido en un gran líder. Su ambición y ganas de ganar es asombrosa. Diría que es el mejor defensa del mundo de mi generación''.