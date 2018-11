Ozil revela el enfado de Cristiano con el Real Madrid por su venta al Arsenal

El mediocampista Mesut Ozil reveló este lunes que su salida del Real Madrid molestó a líderes de la plantilla como fue el caso de Cristiano Ronaldo.

El ahora jugador del Arsenal explica que Cristiano se enfadó con la directiva ya que consideraba que el teutón era el único futbolista de todo el equipo que conocía perfectamente sus movimientos dentro del terreno de juego.

''La venta de Ozil es una mala noticia para mí. Es el jugador que mejor conoció mis movimientos de cara al gol. Estoy muy enojado por la marcha de Ozil'', fueron las palabras de Cristiano, según reveló Ozil para el portal inglés Mirror.

Cabe recordar que la salida de Ozil se produjo en 2013 y fue meramente porque su entrenador de ese entonces no lo tomaba en cuenta.

''Durante el fin de semana estaba seguro de que me quedaría en el Real Madrid, pero luego me di cuenta de que no tenía la fe del entrenador (Ancelotti) ni de la directiva'', añadió el alemán.

''Soy un jugador que necesita esta fe y eso es lo que sentí por parte del Arsenal, por eso me uní a ellos'', cerró Ozil, quien fichó con los 'gunners' a cambio de 45 millones de euros.