Juventus triunfa y se acerca al Milan: Así quedó la tabla de posiciones en la liga italiana

La Juventus de Turín (4º) aprovechó los puntos perdidos el sábado por el Milan y el Inter para reducir la desventaja respecto a los dos primeros de la clasificación, al ganar este domingo en casa por 2-0 al Bolonia (13º), en la 19ª jornada de Serie A.

Un gol del brasileño y exbarcelonista Arthur (15), ayudado en su disparo lejano por el defensa holandés Jerdy Schouten, que desvió el balón hacia el palo contrario, y un cabezazo a la salida de un córner del estadounidense Weston McKennie (71) relanzan a la Juve, tras su derrota contra el Inter por 2-0 el pasado fin de semana.



La Juventus, cuarta, se coloca a siete puntos del líder Milan, que perdió el sábado en casa por 3-0 con Atalanta (5º), y a cinco del Inter, que empató (0-0) en campo del Udinese (14º).

Además, el equipo turinés tiene un partido menos (contra Nápoles, en una fecha a determinar).



El tercero, la Roma, tiene un punto más que la Juve, tras vencer el sábado por 4-3 a Spezia (15º).



Con el impulso de su victoria en Supercopa de Italia el miércoles contra el Nápoles (2-0), los hombres de Andrea Pirlo se impusieron con claridad a los de Sinisa Mihajlovic.

Sin poder concretar sus muchos contragolpes antes del descanso, estuvieron de todas maneras casi todo el partido bajo la amenaza del empate, pero pudieron mantener la ventaja de 1-0 gracias a las paradas de su guardameta polaco Wojciech Szczesny, antes del segundo gol de McKennie.



- Milan, campeón de invierno -



Pero el cabezazo del estadounidense confirmó el triunfo de la Juventus, a 19 minutos del final.



Aunque al final, Juventus pudo haber anotado un tercer gol, que impidieron las paradas del también guardameta polaco Lukasz Skorupski, a remates de McKennie (74), del francés Adrien Rabiot (86), que entró al final del partido, y de Cristiano Ronaldo (90).

"Hemos metido una buena intensidad al partido. Hemos tenido muchas ocasiones para asegurar el triunfo en el primer tiempo, sin llegar a marcar ese segundo gol. Pero en su conjunto hemos hecho un buen partido contra un equipo que atacó bien", señaló Andrea Pirlo, juzgando "importante" el triunfo de la semana en Supercopa para "demostrar que no éramos el equipo que se vio en San Siro" contra el Inter.

El AC Milan logró el sábado el título honorífico de campeón de invierno, pese a la derrota en casa por 3-0 contra el Atalanta, en el último partido de la primera vuelta, gracias al empate sin goles del Inter en terreno del Udinese.