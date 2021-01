¡Irrechazable! PSG hace oferta millonaria a Sergio Ramos para sacarlo del Real Madrid

La renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid sigue estancada, las negociaciones no avanzan y día de hoy el capitán merengue estaría fuera del club.

PSG, por su parte, quiere tomar ventaja con esta situación y seducir al central. Según informó Onda Cero, el conjunto francés le lanzó una oferta al español.





MisterChip, parte del medio en mención, aseguró que el equipo de París le ofreció a Ramos un contrato de tres años y ganando cada uno de ellos 15 millones de euros.

Esta cifra no se la puede ofrecer el Real Madrid, es más, el conjunto blanco le hizo llegar una propuesta antes de un vínculo de dos años con el salario actual (12 millones) y una rebaja salarial del 10% por la crisis económica sufre el fútbol en general.



Con esta oferta que le haría el PSG, Sergio Ramos estaría cerca de marcharse del 13 veces campeón de la Champions, cosa que hace algún tiempo parecía complicada.

Mientras se suceden los rumores, el central sigue con las molestias en su rodilla izquierda, una dolencia que le ha obligado a perderse los dos últimos partidos del Real Madrid.