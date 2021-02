Piqué vuelve a la carga: ''¿Cómo no van a pitar a favor del Real Madrid?''

Gerard Piqué volvió a tomar los micrófonos mientras se recupera de su lesión, con la vista puesta para ayudar al Barcelona en los octavos de final de la Champions contra el poderoso PSG.

El defensor, que acaba de cumplir 34 años, brindó una polémica entrevista a Post United en la que repasa la actualidad del equipo azulgrana y habla de su relación con los jugadores del Real Madrid y sobre si alguna vez se ha puesto la elástica blanca.

Árbitros

''El otro día un exárbitro dijo que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, cómo no van a tirar más de un bando que del otro? Y respeto la profesionalidad de los árbitros y sé que intentan hacer el mejor trabajo posible, pero cuando llega un momento de duda...''.

¿Los futbolistas mandan?

''Si alguna vez hemos mandado es porque nos han preguntado. Porque los que tenían que tomar decisiones no las tomaban y delegaban. Al final, el jugador está ahí para jugar al fútbol. Cuanto menos decida, mejor''.

¿Sergio Ramos y Messi mandan?

''Yo creo que no, estoy convencidísimo. Tienen ascendencia y pueden dar su opinión y, a partir de ahí, las decisiones pueden ir por un lado u otro. Tú, cuando tienes una directiva o un presidente que son muy fuertes, que tienen las ideas claras y quieren ir hacia un lado, el jugador tiene poco que decir. Sergio es un ejemplo, con la renovación que está teniendo, de cuando hay un presidente fuerte y toma una decisión y quiere coger ese camino, los jugadores no pintamos mucho''.

Regalaron a Luis Suárez

''Eso pregúntaselo al que lo dejó ir. Eso no es culpa mía''.

Relación con Sergio Ramos

''Hablo con él, pero no de su renovación. Nos llevamos muy bien. Con los del Madrid la relación es muy buena''.

La camiseta del Real Madrid

''Jamás me la he puesto. Las he cambiado y tengo camisetas del Madrid en casa. Tengo de Cristiano, Benzema, Ramos... varias. Es superior a mí lo de ponérmela''.

La Champions

''Para ganar la Champions tienes que jugar contra estos equipos. Recuerdo una que ganamos jugando contra el campeón de cada Liga. Fue triplete, que por cierto tenemos dos. Para ganarla, hay que ganar a los mejores, como en 2015''.

Los jugadores en redes sociales

''Cada uno haga lo que quiera. Todo es muy opinable. Hay gente que se siente más cómoda participando en Twitter y gente que no. Hay quien se siente más cómodo en Andorra y otros que no. Estamos en un país en el que la envidia es una de las peores cosas que hay como sociedad y hace que todas las decisiones que se tomen se tengan que valorar. Como si un árbitro decidiera si lo que dices o haces es correcto. Cada uno hace lo que cree que es mejor para su familia y los suyos. Tenemos que dejar vivir un poco más''.