Cristiano Ronaldo y su emotivo mensaje de cumpleaños: "Lo siento por no poder prometer 20 años más de esto"   

Cristiano Ronaldo cumplió 36 años este viernes y las redes sociales se llenaron de mensajes felicitándolo y mostrándole sus muestras de cariño en su aniversario.

Te puede interesar: Con deseo incluido: La dulce felicitación de Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo en su cumpleaños 36



El portugués no les pudo responder a todos y prefirió usar su perfil de Twitter para enviarles unas palabras de agradecimiento.



Además, Cristiano aseguró: "no puede prometer otros 20 años" de carrera profesional, pero si garantizó su entrega antes de colgar las botas.

Mensaje de Cristiano Ronaldo

"¡36 años, increíble! Parece que todo empezó ayer, pero este viaje ya está lleno de aventuras e historias para recordar. Mi primer balón, mi primer equipo, mi primer gol... El tiempo vuela", comenzó escribiendo CR7.



"De Madeira a Lisboa, de Lisboa a Manchester, de Manchester a Madrid, de Madrid a Turín, pero, sobre todo, desde el fondo de mi corazón al mundo... He dado todo lo que he podido, nunca me he contenido y he dado todo lo que he podido. Siempre trataron de entregar la mejor versión posible de mí. A cambio, me diste tu amor y admiración, tu presencia y tu apoyo incondicional. Y por eso, nunca podré agradecerte lo suficiente. No podría haberlo hecho sin ti".

LEER MÁS: David Suazo y su sorpresivo mensaje de cumpleaños a Cristiano Ronaldo: "Gracias por hacer este deporte hermoso"



"Mientras celebro mi 36 cumpleaños y mis 20 años como futbolista profesional, lamento no poder prometerte 20 años más de esto. Pero lo que puedo prometerte, es que mientras siga adelante, nunca recibirás menos del 100 % de mí!

Gracias una vez más por todo su apoyo y por sus amables mensajes e iniciativas durante este día. Significa mucho para mí y todos ustedes tienen un lugar especial en mi corazón". cerró.





El próximo objetivo de Cristiano Ronaldo es anotarle a la Roma el sábado y así festejar su nueva edad con lo que mejor sabe hacer, goles.