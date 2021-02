Alerta en el Real Madrid: la condición de Mbappé para continuar su carrera en el PSG

Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta junio de 2022 y se debate entre la posibilidad de extenderlo o abrir la puerta a una eventual salida a otro poderoso club de Europa, como podría ser el Real Madrid.

La pandemia se interpuso entre Mbappé y Real Madrid

Sin embargo, el diario AS desvela este sábado que el francés habría encontrado un punto medio a esta situación y pondría una condición para continuar en París: imponer una cláusula de rescisión.

El delantero quiere tener el camino libre si después de renovar con los parisinos le llega una oferta que pueda satisfacer a todas las partes y finalmente salir.

La citada fuente especula que esta solicitud estaría vinculada a la intención de Mbappé de aguardar para que el Real Madrid se recomponga económicamente y esté en condiciones de afrontar su desembarco.

Cabe mencionar que el conjunto blanco hoy no está en condiciones de igualar la oferta salarial que le hace el PSG, que es un contrato de 37 millones netos por temporada (lo mismo que cobra Neymar).

Mbappé marca un 'golazo' que provoca las risas y se hace viral

Florentino Pérez tampoco puede prometerle los 21 millones que cobra actualmente, ya que el tope salarial del Madrid está fijado en 15 millones, lo que perciben futbolistas como Eden Hazard.

El mismo diario informa que Mbappé quiere tener resuelto su futuro antes de disputar la Eurocopa del próximo verano.

Mbappé sobre su renovación

''Estamos discutiendo con el club para encontrar un proyecto. Lo estoy pensando porque creo que si firmo es para estar mucho tiempo. Estoy muy feliz aquí, siempre he sido muy feliz aquí'', expresó el galo a finales del mes de enero.

''La afición y el club siempre me han ayudado. Por eso, siempre estaré agradecido. Pero quiero pensar en lo que quiero hacer en los próximos años, dónde quiero estar. No quiero firmar un contrato y decir un año después que quiero irme porque no quería firmar el contrato. Si firmo es para quedarme. Y eso merece una reflexión'', añadía el campeón del mundo.