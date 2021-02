Hazard y sus palabras a los que lo critican por sus lesiones; revela su equipo de pequeño

Eden Hazard no ha podido mostrar su mejor versión en el Real Madrid, club que desembolsó una enorme cantidad de millones de euros por sacaro de Stamford Bridge, pues era la figura del Chelsea.

En la última entrevista que el crack belga ha otorgado fue a la revista 'On the Front Foot' en donde le preguntaron por la sucesión de lesiones que vive desde su llegada a España, específicamente desde noviembre de 2019.



El jugador del Real Madrid asegura que a pesar de todo lo vivido su cabeza no se ha bloqueado: "Tengo la suerte de que cuando estoy lesionado y tengo que quedarme en casa, mi familia me ayuda a pasar por ello. No es el fin del mundo porque puedo pasar tiempo con mis hijos. Cuando estás lesionado y solo, puede ser duro, pero a mí me apoya mi familia".





"Cuando estás lesionado puedes hacer muchas cosas. Puedes trabajar para ponerte bien más rápido, pero las lesiones que he sufrido exigen tiempo para curarme. Solo tengo que esperar, trabajar duro y mejorar. Cuando estoy en casa, puedo disfrutar de tiempo familiar", dijo.



Otra de las cosas de las que Eden Hazard habló fue a los futbolistas que seguía de cuando estaba niño. "Cuando era pequeño, el equipo al que más veía era a Francia. Los jugadores en los que más me fijaba eran Zidane y Henry, y me es difícil admitirlo por mi relación con el Chelsea, pero realmente me gustaba el Arsenal de aquella época. Tenía jugadores como Pires, Wiltord y Vieira, los jugadores a los que vi mientras crecía".