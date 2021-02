El crack del PSG que sueña jugar con Messi: "Sería algo maravilloso tenerlo con nosotros"

En el PSG están demasiados ilusionados con la idea de un hipotético fichaje del crack argentino del Barcelona, Lionel Messi, quien ya es libre de negociar con cualquier club, pues culmina contrato con el club azulgrana en junio de este 2021.

Ejecutivos, técnicos y futbolistas del conjunto francés hablan sin tapujos de lo importante que sería para ellos que Lionel Messi firme por el PSG. El último en pronunciarse sobre la posible llegada del capitán culé ha sido el italiano Marco Verratti, quien no tuvo problemas para decir que sería "maravilloso".



"Claro que me gustaría jugar con Messi. Le daría el balón a Neymar y Messi, para quedarme atrás y mirar un poco", ha comentado el jugador del PSG a Canal + de Francia. "Sería algo maravilloso tenerlo con nosotros, otro regalo que me haría el fútbol", añadió el centrocampista italiano.

Marco Verratti enfrentó a Lionel Messi en muchas ocasiones en Champions League.



Días atrás, Leonardo (directivo), Pochettino (técnico), Paredes o Di María (jugadores) ya habían manifestado su deseo de poder contar con el astro culé en su plantilla, algo que no gusta mucho en el Camp Nou.

Lionel Messi ha dicho que no hablará de su futuro hasta que concluya la temporada, pero el PSG no pierde la esperanza de firmar al internacional argentino, que a sus 33 años es uno de los máximos realizadores de LaLiga con 13 goles.