Bombazo de Pedrerol con respecto a los fichajes estrellas del Real Madrid: "Uno de los dos va a llegar"

Josep Pedrerol, director de El Chiringuito, un programa especializado en dar exclusivas en torno al Barcelona y Real Madrid, se ha adelantado y ha confirmado de forma segura que el conjunto madridista planea un fichaje galáctico para junio de 2021.

"El objetivo del Real Madrid para la temporada que viene es fichar a Mbappé. El Madrid está pendiente del caso de Messi, pues si Messi se queda en el Barcelona, el Madrid cree que es casi imposible fichar a Mbappé a final de esta temporada porque el PSG no lo va a dejar marchar, la única opción es que el PSG no pueda pagar a tres estrellas (Neymar, Mbappé y Messi)", comienza diciendo el tan conocido Pedrerol.



Luego añade. "En ese caso el Real Madrid entra en acción... porque el PSG le dirá al Madrid 'Tengo a Mbappé', una forma de hablar... porque el PSG no va a querer tener un jugador que no quiera renovar".

Asimismo, el periodista advierte que Florentino Pérez no hará una oferta suculenta por los servicios del campeón del mundo en 2018, puesto que las arcas del equipo español están un poco delicadas por el tema de la pandemia y la remodelación del Bernabéu.





"Real Madrid no puede hacer una barbaridad, no va a pagar más de 150 millones de euros, no los pagará por Mbappé, lo tiene claro, si el PSG lo quiere vender, el Madrid le pedirá a Mbappé un último esfuerzo, que espere un año (para que salga gratis), no es fácil que aguante la presión porque el jugador quiere salir esta temporada; Mbappé no renueva con el PSG porque espera al Real Madrid y el Madrid no hace una oferta porque está esperando a Leo Messi", asegura.



Josep Pedrerol cierra su información diciendo que el equipo actualmente dirigido por Zinedine Zidane hará al menos un fichaje rimbombante en junio de 2021 y en carpeta los únicos dos, de momento, son Mbappé, como primera opción, y si no se da, pues tiene en la recámara a Erling Haaland.

"Real Madrid tiene claro que a final de temporada hará fichajes. La temporada que viene hay que vender jugadores y fichar, hay que fichar una estrella y hay dos jugadores, uno es Mbappé y el otro es Haaland, si Mbappé no llega, el Madrid quiere a Haaland. Harán todo lo posible, yo apostaría que el 30 de junio llega Mbappé o llega Haaland, pero uno de los dos va a jugar en el Real Madrid. Este mes de junio el Real Madrid fichará una estrella", cerró diciendo.