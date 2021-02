EN VIVO: Sorpresiva alineación del Barcelona para medirse al Sevilla, Griezmann suplente y cambio de sistema

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Sevilla: Bono; J. Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordán, Rakitic; Munir, Papu Gómez y De Jong.







Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Mingueza, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Messi, Dembélé.





Barcelona salta a escena en una nueva jornada de la liga española ante un Sevilla que busca darle el último batacazo a los culés en sus aspiraciones de ser campeón.

Un derrota para los de Koeman significaría olvidarse por completo del campeonato ya que a estas alturas perder más puntos sería catastrofico.



El miércoles se volverán a ver las caras por la Copa del Rey, el Sevilla ganó la semifinal de ida 2-0, pero antes desea conseguir una nueva victoria en casa.



El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró este viernes que "la presión siempre existe para un entrenador" azulgrana, en vísperas de un doble enfrentamiento contra el Sevilla en LaLiga y la Copa del Rey.





"Intentaremos ganar los dos partidos, mañana (sábado) es seguir con nuestra racha en el campeonato, sumar puntos y presionar a los de arriba", afirmó Koeman, en la rueda de prensa previa al encuentro de la 25ª jornada liguera.

Barcelona y Sevilla se juegan el tercer puesto del campeonato, antes de volver a enfrentarse el miércoles en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, en la que el Barça tiene que remontar un 2-0 en contra.



No obstante, Koeman no cree que estos cruciales encuentros suponga estar jugándose la temporada.

"Parece que somos sólo nosotros jugamos partidos importantes", dijo el técnico azulgrana, añadiendo que "la presión es para todos los equipos".