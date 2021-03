El fichaje sorpresa que Rivaldo le recomienda al Barcelona: ''Sería polémico por su historia con el Real Madrid''

Rivaldo es una de las voces autorizadas para hablar del FC Barcelona y aclaró que Sergio Ramos sería un buen fichaje para el club azulgrana por todo lo que significa el defensor en el fútbol de España.

El contrato del capitán del Real Madrid finaliza el próximo 30 de junio y aún no ha llegado a un nuevo acuerdo con los blancos.

''Hay mucha incertidumbre. Me gustaría decir algo, pero no hay novedades. De la renovación no tenemos nada nuevo. Garantizo que cuando lo haya, seré el primero en comunicarlo. Por ahora estoy concentrado en saborear el año'', expresó el central sobre su futuro en el Madrid.

''Un jugador tiene que ser profesional, y si tienes buenas ofertas, no creo que esté bien escucharlas'', dijo Rivaldo, por su parte, en un diálogo con Betfair.

Sobre la posibilidad de que el zaguero de 35 años llegue al Barcelona, el brasileño fue tajante. ''Por supuesto, Sergio Ramos sería un buen fichaje para el FC Barcelona. Sería histórico y sería polémico por la historia de Ramos con el Real Madrid''.

Messi también libre

Otro jugador que será agente libre este verano es Lionel Messi, quien ha estado fuertemente vinculado con el PSG que dirige su compatriota Mauricio Pochettino y en donde están sus amigos Di María, Leandro Paredes y el mismo Neymar.

Sin embargo, Rivaldo cree que el entrenador debe fortalecerse en otras áreas. ''Si yo fuera Pochettino, le diría al dueño del PSG que será mejor que nos quedemos como estamos antes de traer a Messi", señaló. ''Pero el fútbol también es un negocio'', sentenció el campeón del mundo.