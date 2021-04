Así fue la acción que Koeman y todo el barcelonismo reclaman como penal sobre Martin Braithwaite ante Real Madrid.

La polémica se hizo presente en El Clásico entre Real Madrid y Barcelona cuando en el minuto 83 una corrida por izquierda de Jordi Alba terminó en un centro que Ferland Mendy y Martin Braithwate disputaron, el delantero azulgrana cayó en el área merengue tras un breve contacto del francés.

Todos los jugadores culés y su DT, Ronald Koeman, pidieron penal, pero el cuerpo arbitral comandado por el central Gil Mazano, no señaló punible la acción, el VAR tampoco intervino.

Koeman en conferencia de prensa considera que la acción debió haber sido pitada como penal, el dt neerlandés dejó en claro su postura “no quiero decir que perdimos por el árbitro, porque como he dicho en la primera parte no hemos estado bien y hemos dejado muchos espacios. Pero sí hay temas como el penalti, que es muy claro”, y agregó “no entiendo que un linier que está a diez metros no lo vea o que el árbitro no vaya al VAR. El árbitro no puede ver todo, pero sí hay VAR, que tiene que estar para ayudar al árbitro”, sentenció.

