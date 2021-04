Dortmund dejó clara su postura con Haaland y Raiola, su agente, les envía contundente respuesta

Mino Raiola habló en entrevista para Sport1 y brindó palabras sobre el futuro de Erling Haaland, el delantero del momento en Europa.

Te puede interesar: Barcelona destrona al Real Madrid: Forbes publica la lista de los equipos más valiosos del mundo



El agente, que ya tuvo reuniones con Real Madrid y Barcelona para platicar del posible fichaje del noruego, contó cual es la postura del Dortmund y la contundente respuesta que les dio.



Los alemanes fueron claros con Mino Raiola, no quieren vender a su estrella para la próxima temporada y su deseo es retenerlo.





"Puedo confirmar que estuve en Dortmund para conversar. Michael Zorc (presidente del Borussia) nos dejó claro que el Borussia Dortmund no quiere vender a Haaland este verano. Respeto esa opinión, pero eso no significa automáticamente que yo también esté de acuerdo en eso. El Borussia fue muy claro en sus puntos de vista. Estamos de acuerdo con eso", explicó.

LEER MÁS: La monstruosa transormacion física de Erling Haaland: "¡Es un animal! Ganó 12 kilos de masa muscular en 15 meses"



No es la primera vez que el conjunto teutón tiene esta postura con un jugador. En 2016 pasó lo mismo con Henrikh Mkhitaryan, otro de los futbolistas representados por Raiola, al final el armenio salió del equipo.



Eso sí, el agente dejó claro que no hay ningún problema entre las partes ahora: "No hay guerra entre nosotros y el Dortmund, absolutamente no".

MÁS: ''Tranquilo, esta Copa la ganamos'': Piqué anima y recibe dura respuesta de su compañero Jordi Alba



Y siguió: "La relación con Zorc, Watzke y Kehl sigue siendo buena", aunque, ya confirmó que respeta la postura, pero no está de acuerdo.