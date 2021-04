Atacan contra Cristiano: "Nunca ha sido un líder y jamás lo será, para él el fútbol es un negocio"

La gris temporada de Cristiano Ronaldo en la Juventus ha sembrado dudas de su gran capacidad demostrada en años anteriores, tanto así que las criticas respecto a su rendimiento se han vuelto constantes, por no decir diarias.



Tachado previamente de egoísta e individualista, el portugués ahora es señalado como alguien ambicioso por el negocio más que por el fútbol donde aseguran que no es un líder, nunca lo fue y jamás lo será.





Tal como muchos otros exjugadores de la Vecchia Signora, Massimo Mauro, quien vistió la piel bianconeri de 1985 a 1989, apuntó contra ‘El Bicho’ tras su disimulado trabajo en el último mes donde fue eliminado de la Champions League y prácticamente perdió la Serie A.



“Cristiano nunca ha sido un líder donde ha jugado y nunca lo será. Es un negocio y para él es más importante su facturación que la del equipo. Simplemente es así, no es que antes fuera un líder tipo Maradona y ahora haya cambiado. Ronaldo no arrastra a sus compañeros, él quiere que sus compañeros le den el balón para marcar goles. Un gran individualista, no un hombre de equipo”, declaró el italiano al diario Gazzetta dello Sport.





Mauro destaca que el luso si ha cumplido con las expectativas cuando a cuotas goleadores se refiere, pero en lo colectivo ha quedado a deber, pues en sus tres temporadas con la Juventus ha fracasado de manera rotunda en Champions y esto ha llevado a que la temporada 2020/21 sea la peor del equipo en la última década.



“A nivel personal lo ha hecho bien, siempre marcando, pues no se puede decir que no haya estado a la altura de las expectativas. Y es enorme a nivel de marketing. Sin embargo, desde el punto de vista de los resultados deportivos, la Juventus no lo ha hecho mejor con él que como lo hizo en el pasado, es más, los resultados en la Champions son peores. Por eso es mejor que ambos tomen caminos distintos, Cristiano puede iniciar una nueva etapa en otro lugar, la Juve se libra de un enorme obstáculo financiero”, concluyó.