Varane sorprende y estaría preparando su salida del Real Madrid: "Mi futuro está claro"

Real Madrid juega este martes ante el Chelsea por la ida de las semifinales de la Champions League en el estadio Alfredo Di Stéfano.

En la conferencia de prensa previo a este compromiso, Raphael Varane fue uno de los elegidos por el club para dar declaraciones y los periodistas no dudaron en preguntarle al central por su futuro.

¿Quiere renovar con el Real Madrid? Se le preguntó al francés y así respondió: "Mi futuro está claro, tengo el foco puesto en el final de temporada. Eso es lo más importante".

Esta respuesta de Varane ha sembrado las dudas sobre la continuidad en el Real Madrid, ya que se le consultó hasta tres veces sobre el tema y nunca confirmó su deseo de querer firmar la renovación. En España dan por hecho que saldrá al final de temporada.

Su mensaje a la afición por su futuro: "Estoy con el compromiso al cien por cien con el equipo, tenemos unos desafíos que nos animan mucho. Estoy centrado en dejarlo todo en el campo".

Varane tiene contrato con el Real Madrid hasta en junio del 2022 y cree que su ciclo ha terminado. Florentino Pérez deberá venderlo este año para ingresar algo de dinero, de lo contrario se puede ir gratis en enero próximo.

ENFADO CON EL CLUB

Varane tiene cierto enfado con el club, entre otras cosas, por la filtración de informaciones como, por ejemplo, que se iban a escuchar ofertas por él durante el próximo mercado de verano.



Raphael Varane puede salir del Real Madrid al final de temporada.

La directiva es consciente de las pretensiones de Varane y no piensan hacer un gran esfuerzo por retenerlo. Todo lo contrario: consideran que es uno de los jugadores con los que poder hacer caja y afrontar otras operaciones con mayores garantías económicas.

El precio de Varane, según Transfermarkt, es de 70 millones de euros, un dinero que le puede servir mucho al club blanco.

OTRAS FRASES

Su situación personal: "He podido descansar con el Covid, aunque he estado malito en casa. Cada año es un aprendizaje, siempre intento tener un juego más completo. Cada año intento mejorar, he jugado mucho este año. Tenemos la ilusión de acabar bien la temporada. Estamos en semifinales de Champions. Queremos acabar bien esta temporada".

Militao: "Hablo mucho con él y cuando tienes poco ritmo es difícil entrar en el once del equipo. Es un jugador muy bueno. Yo también he pasado por su situación, cuando tienes pocos minutos para demostrar. Tiene una buena mentalidad para trabajar. Siempre está de buen humor... Los que le vemos en el día a día sabemos la calidad que tiene y para el equipo es muy positivo tener jugadores así tan positivos".

El ataque del Chelsea: "Es un equipo muy completo, lo importante es que nos adaptemos bien a lo que nos vamos a enfrentar. Van bien por arriba, pero también tienen un buen bloque atrás y ellos salen... Tenemos que defender juntos y dejar pocos espacios".

El nivel físico: "Es una temporada muy exigente, pero estamos trabajando muy bien como equipo en defensa. Y arriba tenemos mucha calidad y podemos crear peligro. Hay que buscar soluciones para marcar más goles y hacer más daño al rival. Confiamos en nuestros jugadores. En los últimos 30 metros podemos hacer más daño y ser más verticales".