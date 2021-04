Escándalo: El hijo de Andrea Pirlo, amenazado de muerte por algunos hinchas de la Juventus

No hay duda que el mal momento de la Juventus en la Serie A de Italia tiene molestos a muchos hinchas del club y señalan como el gran responsable a Andrea Pirlo.

Juventus no ganará el título de la liga italiana este año, pues está muy lejos del liderato que pertenece al Inter de Milán. A este se le suma el hecho de que puede quedarse afuera de los puestos de Champions League.

Ver: La tabla de posiciones de la Serie A de Italia

Es por esto que algunos hinchas de la Juventus se han metido hasta con el hijo de Pirlo.

"Tú y tu padre tienen que morir", es el texto de un mensaje recibido por Nicoló Pirlo, quien lo publicó con una captura de pantalla en su cuenta de Instagram.

Estas amanezas de muerte llegar por parte de un sector que se han dedicado a criticar a la Juventus por el fracaso en la presente temporada. El hijo de Pirlo de 17 años lamenta lo que está viviendo.

SU MENSAJE

"Yo no soy una persona que juzga, no me gusta hacerlo. Cada uno tiene derecho de decir lo que quiera, yo soy el primero en hacerlo y no me gustaría que alguien me quitara la libertad de hablar. Mis padres me enseñaron a tener ideas y a escuchar las de los demás. Pero todo tiene un límite", escribió Nicoló Pirlo en su mensaje.

"Este límite lo hemos cruzado desde hace tiempo. Tengo 17 años y recibo a diario mensajes de este tipo. No los recibo porque hago algo particular, sino porque soy hijo de un entrenador que quizás, como puede ser, no gusta a algunas personas", agregó.

"(Ser hijo de un entrenador) sería mi culpa y la razón por la que recibo cada día mensajes con amenazas de muerte e insultos varios. Me gustaría que os pongáis por un segundo en mi posición y que penséis en cómo os sentirías", concluyó Nicoló Pirlo.