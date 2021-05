Confirmado el futuro de Haaland: El anuncio del Borussia Dortmund sobre su delantero estrella

"Si viene un club como el Barcelona o el Madrid, tan grande y con tanta historia, es difícil decir que no", declaró Mino Raiola a Diario AS hace unos días sobre el futuro de Erling Haaland.

El delantero noruego sin duda es el jugador ofensivo más buscado por los gigantes equipos de Europa.

Haaland tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta el 2024, pero Mino Raiola dio a entender que el crack puede cambiar de rumbo en la siguiente temporada.

Ante esto, el directivo del Borussia Dortmund,Sebastian Kehl, da por hecho que Haaland se quedará en Alemania.

"Entiendo que Erling Haaland jugará en el Borussia Dortmund en la nueva temporada", declaró el dirigente del conjunto germano al programa Doppelpass de la emisora Sport1.

"Erling está totalmente de acuerdo. Lo veo cada día y puedo decir que se identifica completamente con el club", agregó Sebastian Kehl.

¿CONFLICTO?

La postura de Mino Raiola es una y la del Dortmund es otra. Todo parece indicar que Haaland va a terminar tomando la decisión final sobre su futuro.



Mino Raiola no descarta que Haaland pueda salir del Borussia Dortmund.

"Tenemos que esperar y ver si esta declaración del club se mantiene hasta el 1 de septiembre", dijo el representante del futbolista.

"Conocemos muy bien a Mino Raiola. Por eso una o dos declaraciones no nos sorprenden. No somos ingenuos y sabemos que estamos hablando probablemente del delantero más promocionado del mundo en estos momentos. Las especulaciones no se detendrán", comentó Kehl.