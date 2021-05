Pep Guardiola se rinde al Chelsea de Tuchel: "Ha eliminado a los reyes de la Champions"

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, afirmó este viernes que su equipo recibirá el sábado al Chelsea en la Premier League sin pensar en el duelo entre ambos el 29 de este mes en la final de la Liga de Campeones.

Te puede interesar: Bombazo oficial en la Liga MX: Tigres ficha al francés Florian Thauvin procedente del Marsella



El destino ha querido que City y Chelsea se enfrenten entre sí en la 35ª jornada de la liga inglesa, en la misma semana en la que ambos sellaron su billete para la final de la Champions, eliminando al París Saint-Germain y al Real Madrid en semifinales, respectivamente.



Para el Manchester City, el partido el sábado puede suponer su título matemático en la Premier League, algo que logrará en caso de victoria.





"Si jugáramos la final en una semana, en seis días, pudiera ser, pero después de mañana tendremos 21 o 22 días", afirmó Guardiola al ser preguntado sobre si la perspectiva de la final europea entre ambos equipos estará muy presente alrededor del partido del sábado.

LEER MÁS: Floyd Mayweather y la extraña petición que le hizo a su sexy novia: "Es su decisión y quieren que sea feliz



"Tenemos que estar concentrados. Por supuesto, es el rival que tendremos enfrente en la final (de la Liga de Campeones), pero la Premier League es importante por sí misma, no hay que pensar en otra competición", apuntó.



"Cuando tengamos asegurada la Premier League, que espero que sea mañana (sábado), entonces ya nos concentraremos en la final de la Liga de Campeones", subrayó.



Pep Guardiola elogió a su próximo rival en la Champions: "En primer lugar, felicidades al Chelsea por llegar a la final y por eliminar a los reyes de esta competición, el Real Madrid. Después del partido de mañana tenemos más de 20 días hasta la final y pueden pasar muchas cosas. Todavía no hay ni un pensamiento en la final de la Champions. Una vez consigamos la Premier League ya podremos enfocarnos en la final y todo estará relacionado con eso, pero soy muy cauto todavía. En el deporte, hasta que no lo tienes, no hables de ello".

MÁS: La dura decisión que tomó el Real Madrid con Eden Hazard: "La paciencia llegó a su límite"



También habló sobre su trayectoria ganador con diferentes equipos: "He estado en tres clubes increíbles con muchísimo apoyo y con jugadores increíbles, no hay ningún secreto más. En otros equipos con este apoyo, sin este apoyo económico, no seríamos esta máquina de ganar. Somos afortunados por estar en estos clubes. Sí, por supuesto que hay mucho trabajo detrás".