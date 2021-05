¿Volverá a vestir de blanco? La lujosa flota de autos de Cristiano Ronaldo... en Madrid

La lujosa flota de autos de Cristiano Ronaldo sigue siendo noticia tanto en Italia como en Portugal. Ayer se viralizó un video en el que se mostraba que los autos eran sacados de la casa del jugador en Turín por una empresa de mudanzas, lo que aumentó los rumores de su salida de la Juventus.

No obstante, el diario AS publicó este martes que los coches del delantero llegarán a su domicilio en Madrid, exactamente en La Finca, donde ''tiene mucho más espacio que en Turín''.

Cristiano decidió llevar los carros que utiliza más a menudo a la capital española, ya que ahí pasará el mayor tiempo de sus vacaciones veraniegas en familia.

El futuro del luso sigue siendo una gran incógnita. Su prioridad es dejar la Juventus, pero ahora mismo no hay equipos dispuestos a pagarle los 30 millones de euros netos que percibe en Italia por temporada.

CR7 tendría decidido dónde jugar la próxima temporada

Por su parte, el portal italiano Tuttosport añade que el tema de los autos no representa una pista sobre lo que ocurrirá con CR7. El jugador posee un total de 24 vehículos de lujo y hace ''rotaciones'' para disfrutarlos todos. Su garaje turinés tiene un problema, y es que ''solo caben diez''.

No volverá al Real Madrid

Tras conocer que Ronaldo llevará sus autos a Madrid, se comenzó a especular que el futbolista podría volver al conjunto merengue, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club en nueve años (450 tantos en 438 partidos).

Sin embargo, el astro portugués no regresará a la 'Casa Blanca', pues el propio presidente Florentino Pérez así lo confirmó hace unas semanas. ''Cristiano Ronaldo no volverá al Madrid. Yo a Cristiano le quiero mucho y nos ha dado mucho, pero eso ya no tiene sentido'', dijo en un diálogo con 'El Chiringuito'.