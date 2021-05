Kroos estalló contra los árbitros:"Supuso influir gravemente en la pelea por la LaLiga"

Toni Kroos volvió a hablar desde su podcast semanal y le tiró duro en esta ocasión a Martínez Munuera, árbitro que pitó el Real Madrid-Sevilla.

Te puede interesar: Lo hizo sentar cabeza: Cora Gauthier, la desconocida mujer de Benzema que le cambió los malos hábitos



El alemán recordó la mano de Militao dentro del área que fue pitada como penal y dejó claro que esa decisión del colegiado desfavoreció a los blancos en la pelea por una liga.



"No suele ocurrir a menudo, pero fue uno de esos días en los que para nada estuve de acuerdo con el árbitro", comenzó diciendo Toni en el podcast que compartió junto a su hermano Félix.





Y agregó: "Cuando tienes la sensación de que estás siendo desfavorecido de esta manera, solo puedo decir lo siguiente: no puede ser. Ver la repetición y revocar su decisión, ya que no había señalado mano a priori, supuso influir gravemente en la pelea por la LaLiga".

LEER MÁS: Así quedó su flota de autos: incendiaron la mansión del presidente del Celtic mientras dormía; "estamos perturbados"



Kroos afirma que si el Real Madrid no gana el título será culpa de esa determinación: "Si al final no es suficiente, también será, desde mi punto de vista, por culpa de esta situación. Lo tengo claro. No es que deje un sabor amargo, me enfada bastante".



También habló de Zidane, ese día el DT hizo lo que nunca le habíamos visto, reclamarle a un árbitro Martínez Munuera en el Di Stéfano.

MÁS: Toni Kroos contó su calvario con el coronavirus: "Me siento débil, no es nada agradable"



"Zizou no suele mojarse con decisiones arbitrales, pero, que acudiera al árbitro nada más terminar el partido, también fue prueba de que sentía que le había tomado el pelo. Y yo, también", cerró.