Diego Pablo Simeone, el técnico que le devolvió la ilusión y grandeza al Atlético de Madrid

Pese a que su carrera como jugador es intachable y que sus inicios como entrenador los hizo en Estudiantes de la Plata y River Plate, donde se coronó campeón de Argentina, el "Cholo" Simeone es mundialmente reconocido por su labor en el Atlético de Madrid.



Así como la historia de la humanidad se divide en Antes de Cristo y Después de Cristo; la historia del Atlético de Madrid tiene un antes y un después de la llegada de Diego Pablo Simeone como entrenador.

El "Cholo" llegó al banquillo colchonero en diciembre de 2011 tras la destitución del español Gregorio Manzano, en ese momento no lo sabía, pero la vida del Atleti cambiaría para siempre.

La identidad de su fútbol se notó desde el inicio, los resultados no tardaron en llegar; el Atleti, solo cinco meses después de su llegada, en mayo de 2012, estaría disputando la final de la UEFA Europa League ante el Athletic Club de Bilbao que en ese entonces era dirigido por Marcelo Bielsa.

Los de Simeone se impusieron con facilidad 3-0 gracias al doblete del colombiano Radamel Falcao y a otro del brasileño Diego Ribas y de esa manera obtuvieron su primera gran alegría.



Tras la obtención de la Europa League, los éxitos siguieron llegando para Simeone y sus dirigidos; el 31 de agosto en el Estadio Luis II levantaría su segundo título europeo: La Supercopa de Europa iría a las vitrinas del conjunto rojiblanco tras la paliza 4-1 que le propinaron al entonces campeón de la Champions League, el Chelsea. Fue así como el "Cholo" en apenas ocho meses ya había levantado dos títulos europeos.

Diego Simeone cumplirá una década como entrenador del Atlético de Madrid El 'Cholismo', como se le ha denominado al carácter que manifiestan los equipos de Diego Pablo, siguió creciendo y tomando fuerza en 2013 cuando consiguió ganarle la final de la Copa del Rey al Real Madrid de Mourinho en el estadio Santiago Bernabéu.

Esa victoria comenzaría la época más dorada e importante del Atlético de Madrid en cuanto a resultados e identificación con un estilo, con una idea. Ese año, además, el Atleti se aseguró un puesto entre los tres primeros de La Liga y con eso el acceso directo a la Liga de Campeones, algo que no lograba desde 1996.

- Del partido a partido, a una época dorada -



El trabajo, el esfuerzo, el intentarlo hasta conseguirlo y no rendirse más allá del sufrimiento que pueda conllevar es la definición perfecta para lo que fue la temporada 2013-2014 del Atlético de Madrid. Tras el batacazo en la Copa del Rey los objetivos a corto plazo eran claros: Competir por La Liga y la Champions.



Poco a poco los 'Colchoneros' fueron derribando obstáculos y mitos, arrancaron La Liga con una impresionante racha de ocho victorias consecutivas, incluyendo un nuevo batacazo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu terminando de esa manera una racha de 14 años sin victoria en la liga ante el conjunto "merengue".

La definición del campeonato español tuvo como gran partido final el Barcelona v Atleti, en el Camp Nou. Los de Simeone lograron imponerse en el santuario culé y al empatar el encuentro daban la sorpresa más grande en la última década: Eran campeones de España.



2014. Celebración de campeón: El Atleti se coronó campeón de España en el Camp Nou El crecimiento del Atleti no solamente fue en el torneo local, a nivel europeo sorprendió al mundo al llegar a la final de la UEFA Champions League. Los de Simeone hicieron un torneo de en sueño, eliminando al AC Milan en 8vos, Barcelona en 4tos, y Chelsea en semifinales. En la final se citó contra su acérrimo rival: El Real Madrid. Lastimosamente para los de Simeone el título europeo se les escapó en la última jugada del partido por el icónico cabezazo de Sergio Ramos que envió el encuentro a la prórroga donde terminarían cayendo 4-1.

Sin embargo, el fuego competitivo de los Rojiblancos no cesó; en 2015 ganaron la Supercopa de España y en 2016 volvieron a llegar a otra final de Champions League -la tercera de su historia- pero volvieron a caer ante el Real Madrid, esta vez por penales tras empatar 1-1.

Los títulos se hicieron esperar un par de temporadas, pero en 2018 volvería a levantar la UEFA Europa League tras vencer al Olympique de Marsella y también obtuvo la Supercopa Europa superando al Real Madrid y convirtiéndose así en el primer equipo en vencer en una final internacional a los merengues en 18 años.



La temporada 2020-2021 volvió a traer una satisfacción enorme para esta época dorada de Simeone en el Atleti; la obtención de La Liga pone la joya de la corona a una campaña que tuvo sus altos y bajos, pero que supo cómo mantener el liderato hasta lograr el título. Es así como el ´Cholismo´ una vez más es recompensado; 7 años después el Atlético de Madrid es nuevamente el campeón de España.

Para Simeone el título de La Liga es una nueva satisfacción en su carrera como entrenador y seguramente continuará haciendo historia con el conjunto rojiblanco ya que dentro de los planes del presidente del club, Gil Marín está la renovación por dos temporadas más del DT argentino.