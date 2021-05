Al-Khelaïfi, presidente del PSG, confirma dónde jugará Mbappé la próxima temporada

Destronado el domingo en la Ligue 1, el PSG inicia su plan de reconquista, cuya prioridad pasa por renovar a Kylian Mbappé, seguida de reforzar su efectivo en unos próximos meses que se anuncian movidos en la capital francesa.

Contrato hasta 2022

Cada día que pasa hace que el dosier esté más caliente. El contrato de Mbappé finaliza en 2022 y el PSG quiere ampliarlo, como hizo con Neymar, al que renovó recientemente hasta 2025.

Las dudas del delantero francés, deseado por el Real Madrid, son la principal preocupación del PSG, que depende en gran medida de su mejor goleador (42 goles en total este curso).

"Va a quedarse al 100%. No se preocupen, nos tienen que dejar trabajar", aseguró el domingo el presidente del club Nasser Al-Khelaïfi, tras ganar al Brest (2-0), un triunfo que no sirvió para lograr la Ligue 1, conquistada por el Lille con un punto de diferencia.

Mbappé se mostró el domingo frustrado por la decepción. "La gente lo ha visto, todo el mundo lo ha visto, cuando la gente lo ve, es más fácil sacar conclusiones", declaró enigmático a Canal + tras el partido.

Antes, en el momento de recibir el premio a mejor jugador de la temporada de la UNFP (sindicato de jugadores), el delantero había sido más claro: "Lo que quiero es ganar, sentir que puedo ganar, un proyecto sólido alrededor mío. El proyecto deportivo es primordial".

El presidente del PSG afirmó que no está preocupado con el tema de una posible salida de su gran estrella, Mbappé.

“¿Fue su último partido con el Paris? No, nunca en su vida. Kylian es jugador del PSG, se quedará en el PSG. Ya tenemos un muy buen equipo , claro que hay que desarrollarlo. Hay que reforzar algunas posiciones. Veremos con Leonardo y el entrenador. Veremos el mercado. Con el Covid, no es fácil. Pero claro que queremos fortalecer el equipo. . No, no estamos estancados en la ventana de transferencia. Si tenemos la posibilidad, haremos cosas buenas para mejorar el equipo “, apuntó Al-Khelaifi en el Canal + Francia.



Mbappé aúno no ha renovado su contrato con el PSG y suena con fuerza para llegar al Real Madrid.

Refuerzos

El futuro del número 7 dependerá de la calidad del efectivo parisino y de los fichajes que se cierren a partir del 9 de junio, fecha en la que se abre el mercado.

Laterales, centrocampistas y delanteros: Las incorporaciones deberían llegar en todas las líneas.

"Vamos a mejorar el equipo, necesitamos desarrollarlo, nuestro proyecto es ambicioso", añadió Al-Khelaïfi.

El director deportivo Leonardo deberá conjugar la construcción de un efectivo coherente y continuar atrayendo jugadores prestigiosos, marca de fábrica de los propietarios cataríes del PSG.

Lionel Messi, Sergio Ramos e incluso Robert Lewandowski... La temporada no ha terminado y la prensa publica el interés del club por estas superestrellas.

A la espera, jugadores importantes como Ángel Di María, Julian Draxler, Juan Bernat y Keylor Navas, además de Neymar, ya han renovado su contrato.

En el apartado de salidas, la situación no está clara para Alessandro Florenzi y Moise Kean, dos jugadores cedidos.

El delantero argentino Mauro Icardi, fichado para este curso en una operación de 50 millones de euros (61 millones de dólares), también podría salir si se recibe una buena oferta, según varios medios.

Meses cargados

A la imagen de Neymar, que viajó directamente a Brasil tras jugar ante el Brest, los parisinos están este lunes de vacaciones.

Serán cortas para sus numerosos internacionales, debido a la Eurocopa (11 junio-11 julio) y a la Copa América (11 junio-10 julio).

El técnico Mauricio Pochettino fijó el regreso del grupo al centro de entrenamiento el 5 de julio, según la radio RMC. Su primer objetivo será preparar el Trofeo de Campeones, contra el Lille en Tel-Aviv, el 1 de agosto.