Mundial 2026: Messi y Argentina quieren el bicampeonato; este es el grupo que le tocó a los vigentes campeones

Este viernes, tras el sorteo oficial del Mundial 2026, la Selección de Argentina ya conoce a sus rivales en la fase de grupos del que sería la sexta y última Copa del Mundo del astro argentino, Lionel Messi.

La Albiceleste quedó ubicada en el Grupo J, donde se enfrentará a Austria, Argelia y Jordania, en busca de continuar con su sueño de conquistar un nuevo título y ratificar su condición de vigente campeón tras ganarla en Qatar 2022.

Este torneo será muy especial para los 'Gauchos', ya que será el sexto y último Mundial de Lionel Messi. Sin embargo, el astro argentino ha decidido mantener la expectativa sobre su participación, que hasta el momento no está confirmada, según ha expresado en diversas ocasiones.

Los de Lionel Scaloni buscarán su cuarta estrella en el escudo, luego de haber conquistado la Copa del Mundo en tres ocasiones (1978, 1986 y 2022), pero el mismo Messi expresó en la previa: “Cuando uno viene de ganar es mucho más difícil porque el rival, que siempre le quiere ganar a Argentina, ahora mucho más porque es campeón del mundo. Hay selecciones muy buenas como Francia, España, Inglaterra y Brasil que hace mucho no son campeones y quieren. Lo mismo que Alemania”.

Cabe mencionar que este sábado 6 de diciembre se conocerá el calendario oficial de la Copa del Mundo, luego de que este viernes se hayan confirmado todos los grupos, y se definirán fechas y sedes de los encuentros de la selección argentina.