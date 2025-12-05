Mundial 2026: Messi y Argentina quieren el bicampeonato; este es el grupo que le tocó a los vigentes campeones

Este viernes, tras el sorteo oficial del <b>Mundial 2026</b>, la <b>Selección de Argentina </b>ya conoce a sus rivales en la fase de grupos del que sería la sexta y última Copa del Mundo del astro argentino, <b>Lionel Messi</b>.La Albiceleste quedó ubicada en el Grupo J, donde se enfrentará a Austria, Argelia y Jordania, en busca de continuar con su sueño de conquistar un nuevo título y ratificar su condición de vigente campeón tras ganarla en <b>Qatar 2022</b>.Este torneo será muy especial para los 'Gauchos', ya que será el sexto y último Mundial de <b>Lionel Messi</b>. Sin embargo, el astro argentino ha decidido mantener la expectativa sobre su participación, que hasta el momento no está confirmada, según ha expresado en diversas ocasiones.Los de <b>Lionel Scaloni </b>buscarán su cuarta estrella en el escudo, luego de haber conquistado la Copa del Mundo en tres ocasiones (1978, 1986 y 2022), pero el mismo <b>Messi </b>expresó en la previa: “Cuando uno viene de ganar es mucho más difícil porque el rival, que siempre le quiere ganar a Argentina, ahora mucho más porque es campeón del mundo. Hay selecciones muy buenas como Francia, España, Inglaterra y Brasil que hace mucho no son campeones y quieren. Lo mismo que Alemania”.Cabe mencionar que este sábado 6 de diciembre se conocerá el calendario oficial de la Copa del Mundo, luego de que este viernes se hayan confirmado todos los grupos, y se definirán fechas y sedes de los encuentros de la selección argentina.