Ancelotti, presentado en el Real Madrid: Habla del futuro de Sergio Ramos, de Mbappé y de Cristiano Ronaldo

Carlo Ancelotti fue presentado hoy de manera oficial ante los medios de comunicación como el nuevo entrenador del Real Madrid.

El DT italiano agradece la oportunidad que ha recibido por parte de Florentino Pérez.

Ver: Lo último del mercado de fichajes en Europa

"Gracias. Gracias al presidente y a José Ángel. Estoy muy contento de estar aquí, la siento mi casa. Voy a poner toda mi energía para poder hacer lo que ya hemos hecho en el pasado. Tengo muy buen recuerdo de mi última etapa aquí. Creo que vamos a repetir algo bueno en esta experiencia. Sé lo que significa entrenar al Real Madrid, pero lo hago con mucho gusto y felicidad. Intento hacerlo con lo máximo", fueron sus primeras palabras.

Ancelotti fue preguntado sobre el caso de Sergio Ramos, quien no ha renovado con el equipo blanco y se quedó sin contrato.

."El Real Madrid, sea lo que sea, va a competir en todas las competiciones y lo va a hacer con la mejor plantilla posible. Sobre Ramos, he llegado ahora y tengo que hablar con el club de todo esto. Lo vamos a hacer en los próximos días. No me imagino un Madrid sin Ancelotti, pero ha pasado. El regreso fue muy rápido y no he tenido tiempo de hablar de la plantilla. Conozco bien a los jugadores. Me gusta mucho regresar y volver a trabajar con ellos. Lo que será el futuro, lo vamos a plantear en los próximos días porque no hemos tenido tiempo", dijo Ancelotti.

El nuevo DT del Real Madrid da a entender que cuenta con el capitán: "Ramos es un jugador muy importante para el Madrid. Lo ha sido en todos los éxitos que ha tenido el club. Vamos a hablar con el jugador. Sé que está tratando su renovación, pero no conozco los detalles. Cuando los conozca, podré decir algo más".

Asimismo, Ancelotti fue preguntado sobre los fichajes y precisamente sobre el caso de Kylian Mbappé.

¿Necesita un crack como Mbappé? "Los jugadores de calidad te dan más oportunidades de triunfar. Es importante tener un equipo que tenga equilibrio, calidad, capacidad de sacrificarse, de jugar juntos... Luego, está claro que la individualidad de los jugadores te da algo más. Pero la capacidad de jugar juntos es muy importante", expresó.

¿Regresa Cristiano Ronaldo?

Por otra parte, mucho se ha hablado de la posibilidad de que Cristiano Ronaldo regresa al Madrid y esto dijo Ancelotti. "Cristiano no me ha mandado ningún mensaje".

"Le tengo mucho cariño a Cristiano, pero no me gusta hablar de jugadores que están en otro club. Tiene un contrato con la Juventus. No me parece correcto. Todavía lo está haciendo muy bien, marcando muchos goles. Un periodista italiano me preguntó si era el final de la carrera de Cristiano. Le dije que si. Ha marcado 30 cuando suele marcar 50, así que está bajando su ritmo", expresó Ancelotti.

Más de Ancelotti

Cuerpo técnico: "El cuerpo técnico vamos a plantearlo en los próximos días. No nos ha dado tiempo a hablarlo. Solo hemos terminado el contrato con Everton y firmar el nuevo".

Futuro del Madrid: "Carlo Ancelotti no es el mismo de hace seis años. Soy distinto. Tengo seis años más de experiencia, positiva y negativa. Me encontré muy bien en Everton, un club familiar. Pero también la experiencia negativa te ayuda a crecer. Para hablar en la plantilla, es muy buena, un mix con jugadores de experiencia como Kroos, Bale, Benzema... Y un grupo de jugadores jóvenes de mucha calidad: Rodrygo, Vinicius, Valverde... La plantilla es de calidad. Después, entrar en los detalles, tenemos que reducir un poco la plantilla".

Presidente: "Al presidente lo he visto un poco antes. Hemos hablado solo un rato. Ha sido todo muy rápido. Ahora empezaremos a trabajar. Intentar hacerlo lo mejor posible para el Madrid. Solamente le he dado las gracias porque estar aquí es muy importante para mi".

Hirving Lozano: "Tengo una buena relación con todos los jugadores. A Lozano le tengo mucho cariño. También a Chicharito, que lo tuve aquí. No puedo decir si encajarían en el Real Madrid. Tenemos una plantilla muy larga y tenemos que evaluarla".



Ancelotti junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en su presentación.

Veteranos de la plantilla: "Tengo mucho cariño a Bale, a Isco, a Marcelo... Son jugadores del Real Madrid, eso ya los motiva. Hay un juez que es el campo. Tienen que entrenar bien y demostrar al entrenador que pueden jugar en el Madrid".

Plantilla: "No he hablado todavía sobre la plantilla. La conozco muy bien, también a los jóvenes que están en el segundo equipo y a los que vuelven de cesión. Tenemos muchas opciones. Quiero hacer una evaluación de todos con calma. Tengo que decir que la primera vez que estuve aquí llegaron del Castilla cuatro jugadores: Morata, Nacho, Casemiro y Jesé. Lo hicieron muy bien. También Carvajal. Aportaron entusiasmo que nos dio el éxito. En los próximos días vamos a plantear la plantilla para competir en todas las competiciones".

Estilo: "La tradición de este club es la de jugar un fútbol espectacular e intenso. El fútbol ha cambiado en los últimos años, ahora es más agresivo y organizado. Han cambiado algunas reglas. Pero en el Madrid siempre es lo mismo: fútbol ofensivo y espectacular. Es lo que requiere la historia de este club y la afición".

Regreso: "Lo afronto con toda la energía posible y con responsabilidad. Entrenar al Madrid es un responsabilidad bonita. Es el mejor club del mundo. Es normal tener más responsabilidad que en otros sitios. Lo acepto y lo voy a hacer como lo he hecho en el pasado".

Carta polémica de Zidane: "Yo estoy en el fútbol desde hace 40 años. En el fútbol es normal que se hable. Los jugadores juegan el fútbol y los periodistas cuentan lo que pasa. No ha cambiado nada. Es normal, tenemos que aceptar lo que pasa y tener respeto por todos".

Sobre Hazard: "Es un jugador top. Ha tenido problemas el primer año. Todavía no ha exprimido su máximo potencial, pero lo va a hacer porque tiene ganas. Cuando uno está motivado... Puede ser este el año justo para exprimir todo su potencia".

Bale. "No ha jugado mucho en Premier, pero ha marcado muchos goles. Fue muy efectivo en los últimos partidos, cuando ha tenido continuidad. Lo conozco bien. Si tiene la motivación para jugar, puede hacer una gran temporada, no tengo dudas".

Motivar a Isco, Bale, Marcelo: "Yo puedo motivarles, pero hay un juez que es el campo".