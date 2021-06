¿No era por dinero? El día en que Sergio Ramos le mintió al Real Madrid: "Yo jugaría gratis acá"

El central español de 35 años, Sergio Ramos, dejará al Real Madrid a partir de este jueves cuando se le celebré una ceremonia especial donde se le brindará un homenaje por todas las glorias obtenidos con el club blanco tras 16 años.

Luego de 671 partidos y 22 títulos, el sevillano se marcha del conjunto merengue tras no acordar una renovación de contrato con éxito, pues este exigía a Florentino Peréz una opción que va en contra de las normas de la institución donde solo se le renueva la ficha a los jugadores mayores de 30 años anualmente, cosa que Ramos quería cambiar a dos.

De acuerdo con Sport, a mediados de 2020 el español también quería elevar su salario unos 4 millones a pesar de los casi 13 millones netos que se embolsaba por temporada. Dicha cifra que pretendía obtener alcanzaba lo que Cristiano Ronaldo ganaba antes de marcharse del club en 2018. Del otro lado, el Rey de la Champions le ofrecía una rebaja salarial de un 10 por ciento.

Ante ello, retomamos las palabras dichas por el capitán del Real Madrid hace apenas dos temporadas, 30 de mayo de 2019, día en que tras especulaciones de una posible salida a China, este se pronunció ante la prensa a la que declaró que "jugaría de gratis en el Real Madrid", palabras que retumbarían en la capital española y que serían la portada del día después de Diario Marca.

Posible salida gratis: "Yo me habría renovado de por vida. Florentino y yo tenemos una relación de padre-hijo y el roce hace el cariño. Siempre me ha demostrado un cariño especial".



Jugaría sin paga: "No me quiero, mi sueño es retirarme aquí. Siempre le he dicho que me quiero quedar. Jugaría gratis aquí porque es lo que siento. Lo mejor era sentarnos cara a cara para arreglarlo. Me molesta que me vaya una semana de España y que se arme este lío. El dinero es un problema menor".



Su molestia con los medios y afición: "Me molesta lo que se genera, que se dude de mí. Soy feliz aquí, lo tengo todo aquí. El tema económico para mí es secundario. Ayer lo aclaré con el presidente e incluso le invité a esta rueda de prensa".

Periodista pregunta: "¿Por qué crees que la gente piensa que quieres más dinero?: "Porque a lo largo de los años solo se habla de mis renovaciones. Es algo que llevo viviendo muchos años, pero ya estoy acostumbrando. Para mí el dinero es secundario, valoro otras cosas como el club, la ciudad en la que vivo... Pero siempre que se habla de renovaciones es la mía, no la de otros jugadores. Es como si yo no lo mereciera nunca"



Madridismo: "No entendería que la afición dudara de mí. Quiero aclarar esto para que la afición no dude. No todo lo que se dice en la prensa es verdad. Yo estoy muy agradecido a la afición. Me sale rentable que en 14 años sólo me hayan pitado un día. Los que más tiempo llevamos aquí tenemos más responsabilidad y es normal que nos piten a nosotros. A Cristiano le pasó lo mismo. Es normal también que a veces los aficionados se vayan enfadados. Entendemos que los aficionados piten, aunque cuanto menos veces nos piten, mejor"