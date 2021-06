¿Qué ha pasado con el delantero Diego Costa después de su salida del Atlético de Madrid?

¿Qué ha sido de Diego Costa? La situación del delantero de 32 años sigue como cuando salió del Atlético de Madrid, casi medio año después. El jugador continúa sin equipo pero con varias "novias" atrás de él.

De acuerdo a los medios españoles, el jugador se la pasa ahora entre Madrid y Lagarto, su pueblo natal en Brasil y donde es toda una leyenda por su carácter y por ayudar a los más necesitados.



A Diego Costa hay que sumarle el título con el Atlético de Madrid. Su trofeo, porque jugó siete partidos y marcó dos goles que hacen de él campeón de la temporada. Le añaden a los únicos que vivieron la primera Liga de Simeone, su amigo y socio Koke y un Chema Giménez que en 2014 apenas era un muchacho que arrancaba en el fútbol de élite.





La salida del jugador del Atlético los medios de España ya la tienen clara. El "Cholo" Simeone decidió que Costa apenas jugaría los últimos minutos del partido ante Real Sociedad en San Sebastián. Algo que no sólo sentó mal al delantero, que explotó contra Diego Simeone con un "me has engañado" al referirse a la promesa de que sería importante.

Aquel partido también tuvo encontronazos con Nelson Vivas, asistente del Cholo y el que intentó mediar tras el que sería el último encuentro de rojiblanco de Costa. A los pocos días acudió al club pidiendo la rescisión del contrato renunciando a los cinco kilos netos que le quedaban por cobrar siempre que le permitieran salir donde quisiera. Los rojiblancos se negaron y finalmente le colocaron una cláusula de 15 kilos para irse a un rival que jugara los octavos de Champions de la pasada edición.

De momento, y casi medio año después de su salida del Atlético, Diego Costa trabaja para estar en forma y encontrar un equipo en el que seguir su carrera. Aunque durante un tiempo se llegó a especular hasta con su posible retirada el delantero quiere apurar sus años de fútbol y dos equipos son los que más vinculados han estado al ex del Atlético. Benfica y Besiktas son los clubes que le buscan.