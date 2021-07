Graves problemas: El motivo por el que Barcelona no puede registrar en la Liga Española a ninguno de los fichajes

Barcelona vive horas tensas, no solo por no concretar la renovación de Lionel Messi, ahora le surgió un nuevo problema.

El equipo culé que es dirigido por el presidente Joan Laporta, no puede inscribir por ahora a ninguno de los fichajes que ya realizó este verano, Según RAC1.





La situación del Barça es tan grave que, por ahora, si no reducen la mitad de la masa salarial no podrá llevarlos en lista en la Liga Española.

Las contrataciones que ha logrado hacer el conjunto culé hasta ahora son, Emerson (9 millones) Eric García, Agüero y Depay, todos ellos de forma gratuita.





Barcelona podría tener más de un 50% menos del límite salarial de la temporada pasada, que estaba fijado en 347 millones.

El conjunto culé debe bajar su mala salarial hasta los 150 millones de euros, unas cifras que hasta ahora tenían equipos que participan en la Europa League.