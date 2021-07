Martin Liberman explotó y se desató tras la Copa América: "¿Qué pida perdón a Messi? ¡Que me lo pidan ellos!"

Martin Liberman, periodista deportivo, fue muy atacado tras el título de la Copa América de Argentina el pasado sábado ante Brasil.

¡De un gran líder! Rodrigo De Paul se disponía a burlarse de Brasil y Messi lo paró en seco



El comunicado recibió cientos de mensajes en su cuenta oficial de Twitter para que pidiera perdón y respondió enfurecido y se desató ante las críticas.



"¿Cuándo le vas a pedri perdón a Messi o Di María?, perdón de qué, yo ya los perdoné por las cosas que hicieron. ¡Qué ellos pidan perdón! Ellos saben que tienen que pedir perdón, lo mio son opiniones periodisticas y sostengo, sostengo, que lo de Messi antes de la Copa América era intrascedente, nadie quería a Di María en la selección".



Y agregó: "Pero perdón ¿perdón qué? ahora querés subirte, no me subo a ningún lado no me importa, soy leal a mí a mis principios, no hago falso patriotismo, hay que decir lo que uno ve. Así como ellos dicen que les importa lo que dicen los putos periodistas, a mí tampoco".





Dio mucho mérito a la Copa América que jugó Lionel Messi, pero no se olvidó de los fracasos que tuvo la "Pulga" antes de conseguir el título.



"Messi jugó su mejor torneo con la selección, pero lo que dije antes también es verdad, Messi jugó tres mundiales y no pasó "naranja". Ustedes decían "Leo máximo goleadores de Argentina, pero contra quien, vean a Batistua, ese si era goleador", perdón, ¿perdón de qué?".

Expulsiones con tiempo, cambios ilimitados y 30 minutos: Las cinco nuevas reglas para el fútbol "del futuro" que FIFA ya probó



Argentina volvió a ganar un título luego de 28 años, el combinado albiceletes se quitó la "mufa", pero a Liberman no le gustó que le mandaran a decir que pidera perdón.